Белые пятна на коже могут быть признаком лишая, сифилиса или витилиго, — дерматолог

Прямая линия

Осенью последствия жаркого лета хорошо видны на коже: у многих людей она пересохшая, усыпана разноцветными — беловатыми, желтоватыми или коричневатыми — пятнышками. Огорчают непонятные прыщики, беспокоят зуд и раздражение. Как распознать отрубевидный лишай? Можно ли избавиться от грибка? Почему нужно показать доктору изменившуюся родинку? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-дерматолог высшей категории, заведующий филиалом № 1 Коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр Шевченковского района г. Киева» кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко.

«Грибок начинает размножаться, когда снижается иммунитет»

*— Здравствуйте, Андрей Петрович! Звонит Инна из Киева, 60 лет. С каждым годом у меня на коже прибавляется немного небольших белых пятнышек. Они заметно выделяются летом, когда кожа загорелая. Что это может быть?

— Можно заподозрить отрубевидный (или разноцветный) лишай, хотя он чаще встречается у молодых. В появлении пятен «виноваты» грибы, «выедающие» верхний слой эпидермиса вместе с меланином — веществом, которое вырабатывается в коже при загаре. Вначале пятна могут быть темно-коричневого цвета, но постепенно белеют: чешуйки, напоминающие отруби, отшелушиваются.

Советую вам обратиться к дерматологу. Чтобы уточнить диагноз, доктор проведет специфические пробы. Накануне не протирайте кожу спиртовой настойкой, не смазывайте средствами, содержащими анилиновые красители, например, зеленкой.

— Мне соседка посоветовала смазать пятна йодом…

— Этого делать нельзя! Во-первых, йод иногда вызывает аллергию. Во-вторых, искажает истинную картину заболевания. Бывает, что пациент начинал лечение, но только «прибил» грибок. Йодная проба будет отрицательной. Как и в случае, когда человек тщательно, используя мочалку, потер кожу, и чешуйки на время исчезли.

Самолечение затрудняет диагностику. Результаты специальных методов исследования (лабораторного соскоба, свечения лампой Вуда) могут оказаться ложными. Поэтому нельзя на свое усмотрение использовать гормональные и содержащие антибиотики или противогрибковые вещества мази. Они снимут воспаление, а врач должен его видеть, а не гадать, в чем причина поражения кожи. Например, отрубевидный лишай можно перепутать с витилиго, проявлением сифилиса или розовым лишаем Жибера.

*— Валентина из Полтавы. У сына (ему 37 лет) появились несколько белых пятен на груди. Оказалось, отрубевидный лишай. Откуда он взялся? Сын мог заразиться от собаки?

— Не думаю. Грибы, которые «виноваты» в появлении лишая, есть у любого человека. Но начинают расти, когда снижается иммунитет, возникают эндокринные заболевания или нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Грибковая инфекция часто атакует тех, кто носит синтетическую одежду и много потеет.

— Как лечить лишай?

— Врач, учитывая распространенность инфекции, хронические заболевания, назначает системные противогрибковые препараты (антимикотики). Но поскольку лечение довольно агрессивное, предварительно желательно проверить у пациента состояние печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы и других внутренних органов. Беременным системная терапия противопоказана — применяется только местная. С осторожностью лечим грибок у пожилых людей.

*— Вас беспокоит Екатерина, киевлянка. У сына-шестиклассника после отдыха на море появились светлые пятна на груди и плечах. Детский дерматолог заподозрил отрубевидный лишай и назначил лечение, но я боюсь побочных эффектов препаратов. Что делать?

— Перестать бояться и лечить ребенка. Лишай не возникает без причины. Возможно, ваш сын перенес пищевое отравление, пострадала поджелудочная железа или ему пришлось принимать антибиотики.

— А купание в море могло усилить распространение лишая? Врач запретил сыну ходить в бассейн.

— Если пораженную кожу часто мочить, то лишай может «расползаться». Насчет бассейна врач прав: нужно сначала вылечиться. Но хочу предостеречь, что кожа не восстановит нормальный цвет так быстро, как бы вам хотелось. Лекарства убивают микроорганизмы, а пятна исчезнут, когда мальчик загорит снова.

Что может спровоцировать отрубевидный лишай Загиб желчного пузыря и застой желчи.

Заболевания печени или поджелудочной железы.

Прием некоторых лекарств, например, антибиотиков.

Ослабление иммунитета.



«Опасно, если родинка начала расти или менять цвет»

*— Прямая линия? Беспокоит Сергей из города Никополь, 70 лет. Родинка на животе, появившаяся больше пяти лет назад, выросла приблизительно до двух с половиной сантиметров. Года три назад на ней появилась корочка, а после лечения в санатории (это было в нынешнем сентябре) частично сошла. Насколько это опасно?

— Не откладывайте надолго консультацию у дерматолога. Врач посмотрит родинку под лупой (желательно при дневном освещении), если необходимо — проведет дерматоскопию: исследует образование, использовав специальный прибор. Это поможет выявить признаки опасного перерождения родинки в меланому — одну из самых агрессивных злокачественных опухолей кожи. Но заранее не стоит бояться: часто пожилые люди принимают за родинку кератому — ороговение верхнего слоя эпидермиса. Из-за того, что кожа с возрастом сильно пересыхает, в некоторых местах она огрубевает, изменяет цвет.

Вообще, в такой ситуации, как у вас, я советую пациентам наблюдать за родинкой в динамике: сфотографировать ее, а через месяц снова сделать фото с того же расстояния. Важно снимать при хорошем освещении. Снимки помогут врачу определиться с диагнозом.

*— Нина Акимовна из города Бердичев, 69 лет. Мне кажется, что родинка на плече, под бретелькой бюстгальтера, немного выросла. Нужно ли ее показать врачу?

— Без сомнения. Если родинка постоянно травмируется, то может переродиться в меланому. Нужно обращать внимание на любые изменения (их можно запомнить по аббревиатуре АККОРД). Буква А обозначает асимметрию, К — изменение краев, еще одно К — кровоточивость, О — меняющийся цвет (окрас), Р — размер, который может увеличиваться или уменьшаться (нормой считается родинка размером не больше пяти миллиметров). Буква Д указывает на динамику изменений: появление корочки или изъязвлений, шелушения, возникновение новых родинок.

— Почему родинка перерождается?

— Точного ответа на ваш вопрос не знает никто. Меланома формируется из особых клеток, вырабатывающих пигмент меланин, — меланоцитов. В норме они безопасны и определяют оттенок кожи, отвечают за появление загара. Если меланоциты скапливаются в одном месте, возникают родинки, или пигментные невусы. Как правило, это доброкачественные образования, но вдруг — из-за повреждения или чрезмерного воздействия ультрафиолета — в них появляются опасные раковые клетки.

Важно учитывать наследственность. Если меланома была у кого-то из родственников, то членам семьи нужно раз в полгода показывать родинки врачу. Тщательно следить за теми, которые часто травмируются: в области шеи, на поясе, под бюстгальтером. Если родинка находится на волосистой части головы, нужно бережно расчесываться, предупреждать парикмахера при стрижке. Принимая душ или ванну, не следует сильно тереть кожу мочалкой, чтобы не повредить родинку.

*— Могу я поговорить с доктором? Татьяна из Киева. Примерно лет с сорока на шее появилось много мелких родинок. Это могло быть из-за того, что я каждое лето отдыхаю на море, а зимой посещаю солярий?

— Солнечные ожоги, процедуры в солярии — большой стресс для организма и серьезный фактор риска заболеваний кожи. К сожалению, многие люди, как и вы, считают, что загар — это красиво и хорошо. На улице начало мая, а они уже раздеваются, стремясь ухватить больше солнца с утра, в обед и под вечер. Да и зимой нередко отправляются на отдых в жаркие страны или посещают солярий. Советую вам обратиться к дерматологу, чтобы удостовериться в безопасности новых родинок. При желании можете проконсультироваться у специалистов филиала № 1 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района Киева. Он находится по адресу: улица Б. Хмельницкого, 37/1. Телефон (044) 228−84−86 (звонить с 9 до 15 часов в будни).

*— Ольга, киевлянка. На спине у мужа (ему 60 лет) появились и начали расти странные плоские бородавки беловатого цвета. Врач заподозрил плоскоклеточный рак (базалиому), порекомендовал удалить. Но мы потом прочитали в Интернете, что этот вид рака — наиболее благоприятный, если можно так сказать: он очень редко дает метастазы. Может, не стоит и удалять?

— Вы заблуждаетесь, утверждая, что базалиома неопасна. Как она себя поведет, непредсказуемо. Если вдруг в организме возникнет длительное, изнуряющее иммунитет заболевание, то этот рак может дать метастазы и распространиться дальше.

Признаки перерождения родинки Изменение размера, цвета, конфигурации.

Появление асимметрии.

Возникновение любых изменений — шершавости, корочек, кровоточивости.



«При застое желчи или загибе желчного пузыря беспокоят высыпания и крапивница»

*— «ФАКТЫ»? Это Наталия из города Яготин Киевской области, 57 лет. Меня уже шестой раз в этом сезоне ужалила оса. Раньше отек был небольшим, но сейчас начал увеличиваться. Например, спустя неделю после укуса на руке была уже красноватая припухлость диаметром десять сантиметров. Хотя я выпила антигистаминное лекарство, потерла место укуса раздавленными листиками петрушки. Как снять отек и уменьшить зуд?

— Вы правильно сделали, что приняли лекарство против аллергии. Место укуса еще можно смазывать гормональной мазью, снимающей воспаление. Однако все-таки советую вам обратиться к семейному врачу или участковому терапевту. Аллергическая реакция с каждым укусом у вас нарастает. Имеет значение и количество эпизодов, и ужалившее насекомое — пчела, оса, шмель. Наиболее опасны укусы шмеля. Если в следующий раз оса или пчела, а тем более шмель ужалит в лицо, то может возникнуть отек гортани, анафилактический шок.

— У меня зуд появился спустя два дня после укуса.

— Это говорит о замедленной аллергической реакции. Есть еще одна опасность, о которой нужно знать: если расчесывать место укуса, например, ночью, то можно занести инфекцию. Тогда придется серьезно лечиться.

*— Людмила Ивановна из Киева, 77 лет. Пару месяцев назад на ногте мизинца на руке появились у корня белое пятно в форме полумесяца и несколько белых точек. В детстве я слышала выражение: «ноготь цветет». Почему?

— Ноготь с возрастом растет медленно — всего на один миллиметр в месяц. Вспомните, что случилось с вами два-три месяца назад. Ногтевая пластина и ногтевое ложе могли пострадать из-за травмы: вы прищемили или ударили палец, что происходит чаще всего. Возможно, было какое-то химическое воздействие, вы перенесли какой-то стресс, чем-то переболели, принимали токсические лекарства. Нельзя исключить грибковое поражение. Потихоньку срезайте ноготь, но не под корень. Со временем пораженное место исчезнет.

*— Вас беспокоит Анна из Крыжополя Винницкой области. Прочитала в Интернете, что по расположению угрей на лице можно заподозрить нарушения внутренних органов, например, прыщ на подбородке указывает на гинекологические проблемы. Насколько это правда?

— Стопроцентно сказать, что такая закономерность существует, нельзя, ведь нет масштабных исследований, которые доказали бы такую связь. У юноши тоже бывают угри на подбородке, а какие у него гинекологические проблемы?

— Замечаю, что прыщики часто появляются, когда поем жареной картошки с кетчупом…

— Кожа — это зеркало внутренних органов. Есть пища, которую кожа «не любит», но люди, даже зная об этом, все равно наступают на те же грабли. Как только печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути напрягаются, чтобы справиться с вредной едой, это сразу проявляется на лице. Состояние кожи очень зависит от того, здорова ли печень, нет ли загиба или застоя желчи, камней в желчном пузыре. Важно, как работает поджелудочная железа, участвующая в пищеварении и тесно связанная с желчным пузырем, а также желудок и кишечник. Если в детстве был какой-то сбой (например, гастрит или язва желудка), то кожа это «запомнит» на всю жизнь.

Как проявляются на коже заболевания внутренних органов Сухость кожи и зуд.

Крапивница.

Покраснение, пожелтение или появление сероватых оттенков кожи.

Пигментация.

Расширенные капилляры и мелкие кровоизлияния.

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-кардиолог Александр Яремчук рассказал, как распознать подступающий инфаркт и можно ли его предотвратить.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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