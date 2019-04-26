Как не пропустить меланому: 10 мая по всей Украине дерматологи бесплатно осмотрят пациентов

Здоровье

— Я не сразу заметила, что на ноге у меня появилась странная «родинка», — рассказывает 38-летняя Елена. — Когда обнаружила образование, оно мне очень не понравилось, хотя под определение меланомы не подходило. Существует аббревиатура АККОРД, в ней «зашифрованы» признаки перерождения родинок, на которые важно обращать внимание. Это асимметрия, край (появление неровностей или зазубринок), кровоточивость, окрас (его неравномерность или изменение), размер (увеличение в ширину или в высоту), динамика (появление корочек, потеря кожного рисунка). Моя же «родинка» была круглой, коричневатой, довольно гладкой. Но я сама врач-отоларинголог и знаю, что бывают атипичные случаи. Посоветовалась с коллегой-дерматологом, которая направила меня в клинику доктора Богомолец.

— Осмотрев новообразование с помощью дерматоскопа, я заметила характерные признаки перерождения клеток, а это нельзя оставлять без внимания, — вспоминает дерматоонколог Института дерматокосметологии доктора Богомолец Светлана Дячук. — На 90 процентов была уверена, что у женщины меланома, и посоветовала срочно ее удалить. Пациентка так и сделала. Диагноз подтвердился. Но, к счастью, мы поставили его на очень ранней стадии.

Меланома коварна: как только достигает кровеносных сосудов, злокачественные клетки разносятся по организму, и метастазы могут появиться в любых органах. Очень часто поражается мозг, начинаются неврологические проблемы. Если же сделать операцию вовремя, никакое дополнительное лечение не требуется. Только наблюдение онколога и регулярные дерматологические осмотры. В течение года, прошедшего после операции, Елена четыре раза проходила такой осмотр всего тела, чтобы не пропустить новое образование.



* «Меланома коварна: как только достигает кровеносных сосудов, злокачественные клетки разносятся по организму, и метастазы могут появиться в любых органах, — говорит Светлана Дячук. — Если же удалить образование вовремя, дополнительное лечение не понадобится»

— Когда Светлана Дмитриевна впервые осматривала мою «родинку», она вывела полученное изображение на экран компьютера и увеличила его, — говорит Елена. — Понятно, что увидеть структуру образования простым глазом невозможно, но расшифровать то, что видишь на экране, не сможет врач без опыта работы и настороженности в отношении опасных образований кожи. Мне повезло: на пути встретились опытные специалисты. Я не стала сомневаться в их рекомендациях и искать информацию в Интернете. Действовала решительно: после консультации у Светланы Дячук, не теряя времени, в тот же день пошла и удалила образование. Его отправили на гистологию, которая подтвердила: у меня была меланома. О том, что со мной произошло, рассказала только близким людям — родным, друзьям. Поэтому и фотографироваться для газеты сейчас не хочу. На консультацию к дерматоонкологу отвела и маму, и дочку. Да и друзья, которых поразила моя история, тут же записались на обследование.

«Тем, кто входит в группу риска, осмотр назначаем каждые три или шесть месяцев. Остальным надо посещать дерматолога раз в год»

По характеру Елена человек решительный. И когда я спросила, почему она отправилась удалять родинку сразу после консультации у дерматоонколога, женщина удивилась:

— А как иначе? Да и интуиция с самого начала подсказывала мне: с этой «родинкой» что-то не так. На голени я заметила ее случайно: знаю, что ничего не было, и вдруг какое-то образование диаметром три-четыре миллиметра. Значит, его надо обязательно показать специалисту. Многие ведут «страусиную» политику: заметив что-то на коже, ждут, пока само пройдет. Опасность в том, что меланома не болит, не чешется и вообще никак не беспокоит. Но зачем рисковать? Нам надо бы перенять опыт австралийцев, которые регулярно посещают врача-дерматолога. У них высокий риск заболеть меланомой, потому что этому способствуют климат, активное солнце.

— Вы специально изучали этот вопрос?

— Моя родственница была в Австралии и рассказала, как там подходят к профилактике заболеваемости. Все знают: ультрафиолетовые лучи особенно опасны в определенное время дня. Никому в голову не придет расхаживать под активным солнцем с открытыми руками и ногами. Носят одежду, закрывающую эти части тела, надевают широкополые шляпы или бейсболки с большим козырьком, солнцезащитные очки, пользуются кремами. Население информировано об опасностях, есть настороженность в отношении меланомы, благодаря чему, как считают австралийцы, уровень заболеваемости существенно снизился. А так как к врачам обращаются вовремя, то и тяжелых случаев удается избежать.

…Одиннадцать лет назад Ольга Богомолец стала инициатором проведения Дня меланомы в Украине. Тогда это слово было незнакомо большинству журналистов и наших читателей. После стажировки в США Ольга Вадимовна на многих пресс-конференциях говорила о том, что при позднем выявлении меланома — смертельное заболевание, а при раннем пациенту можно помочь. Это подтверждала статистика: в США удавалось излечить от меланомы 95 процентов пациентов, а в Украине — лишь пять процентов. Ведь если опоздать с постановкой диагноза, то поражается уже не только кожа, но и внутренние органы. Развиваются метастазы. Химиотерапия малоэффективна. Операции не приносят желаемого результата. Конечно, прогноз зависит от того, какие органы поражены. Но ведь есть возможность обнаружить меланому на самой ранней стадии.



* «За десять лет в рамках Дня меланомы в Украине было проконсультировано 379 тысяч 360 человек, — говорит Ольга Богомолец (на фото справа). — У 1168 пациентов обнаружили меланому (предварительный диагноз), зафиксирован 3541 случай рака кожи. Только в нашем институте в течение одного дня удается осмотреть около тысячи пациентов и за неделю проанализировать столько же снимков»

— Иногда мы ставим диагноз даже на так называемой нулевой стадии, — говорит дерматоонколог Светлана Дячук. — Пока не проведена гистология, считается, что диагноз еще под вопросом. И все же дерматоскопия позволяет с высокой степенью вероятности заподозрить заболевание. А когда новообразование удаляют, ставится окончательный диагноз.

— При подозрении на меланому перед операцией не делается биопсия?

— Нет. Если новообразование маленькое, то выполняется так называемая иссекающая биопсия, то есть полностью удаляется новообразование и потом исследуется в лаборатории.

Операция нетравматичная, проводится под местным обезболиванием. Если диагноз подтвержден, значит, пациент в группе риска.

— Долго ли надо находиться под наблюдением?

— Не менее пяти лет. Онколог назначает УЗИ внутренних органов, исследование лимфатических узлов. А я как дерматолог провожу полный профилактический осмотр, ведь не исключено, что могут появиться похожие новообразования.

— Что значит полный осмотр?

— Смотрим всю кожу, даже если пациент приходит с жалобой на одну подозрительную «родинку». И часто бывает, что обращаем внимание на то новообразование, которое не заметил человек, или оно его не насторожило.

— Как часто надо обращаться к дерматологу, чтобы профилактически осматривать кожу?

— У каждого должен быть свой график. Тем, кто в группе риска, надо показываться врачу каждые три — шесть месяцев. А остальным на профилактический осмотр приходить в среднем раз в год. Сейчас, в связи с проведением международного проекта «Евромеланома», мы акцентируем внимание именно на этом заболевании. Но ведь есть и другие опасные болезни. Существует несколько разновидностей рака кожи. И таким пациентам тоже необходимо серьезное лечение.

«Не паникуйте, если содрали родинку. Доброкачественное образование из-за этого не станет злокачественным»

— С какими мифами в отношении родинок вам приходится сталкиваться? — спрашиваю Светлану Дячук.

— Чаще всего слышу вопрос: «Правда, что если сорвать родинку, то можно умереть?» Отвечаю: «Неправда». Если новообразование доброкачественное, то травма не приведет к перерождению. А повреждение злокачественного образования действительно может немного ускорить его рост. Но оно уже злокачественное. Поэтому, если вы травмировали родинку, надо обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз. Паниковать не стоит.

— Были трагические случаи, когда вы видели, что человек пришел поздно?

— К сожалению, да. Такое случалось и когда мы проводили День меланомы, и в ежедневной практике. Но мы никогда не рассуждаем на тему — очень поздно, не очень поздно. У каждого человека своя жизнь, мы не смотрим на него как на жертву, даже если видим, что заболевание на четвертой стадии. Надо делать все, чтобы сохранить жизнь, чтобы она оставалась качественной. Даже если пациент спрашивает: «Доктор, сколько мне осталось?» — никогда нельзя ответить, потому что определить это невозможно. Один будет жить долго, так как метастазы обойдут жизненно важные органы. А может быть и наоборот. Прогнозов никогда не даем.

— Какие методы лечения, помимо удаления новообразования, применяются при меланоме?

— Химиотерапия, к сожалению, малоэффективна. Сегодня разработан ряд иммунобиологических препаратов. Это так называемая таргетная (целенаправленная) терапия. Ее назначают онкологи. Наша задача — диагностировать меланому как можно раньше и направить пациента к онкологу.



* В проведении акции по всей Украине участвуют волонтеры: студенты-медики помогают заполнять анкеты. Врачи занимаются только осмотром пациентов

— Есть ли методы профилактики меланомы?

— Конечно. Важно избегать факторов-провокаторов. Опасен ультрафиолет, поэтому нельзя обгорать на солнце, не стоит загорать в солярии. Надо использовать фотозащиту, находиться на пляже в правильное время — до 10:00 и после 16:00. Если у человека в роду были случаи меланомы кожи, все члены семьи должны регулярно обследоваться.

— Нанесение защитных кремов действительно как-то снижает влияние ультрафиолета?

— Безусловно. Фотозащитный крем блокирует попадание ультрафиолетовых лучей и защищает кожу от повреждающего действия. Но делать это надо правильно, согласно инструкции.

— Встречаются ли случаи меланомы у детей?

— Это бывает редко. Поэтому родителям не нужно волноваться по поводу родинок у ребенка. Если их много, покажите малыша доктору. Но постоянные подсчеты родинок не нужны.

— А есть ли «память кожи»: если человек сгорал на солнце в детстве или в юности, кожа об этом помнит?

— Привычка загорать до коричневатого оттенка может в будущем сыграть негативную роль. Солнечные ожоги, полученные в детстве, увеличивают риск развития меланомы, а также других видов рака кожи во взрослом возрасте. Важно с детских лет загорать правильно. Легкий загар полезен, но чрезмерное пребывание на солнце опасно. Детям до трех лет находиться под прямыми солнечными лучами категорически запрещается.

«Снимки новообразований можно отправить по электронной почте»

В этом году многие государственные и частные клиники поддержали международный проект «Евромеланома». Настоящим достижением стало то, что за одиннадцать лет с начала акции об опасном диагнозе, благодаря активной информационной кампании, узнало большинство жителей Украины. «ФАКТЫ» регулярно освещали проведение Дня меланомы.

— Если в первый год наши специалисты приняли 232 пациента, то в 2018-м, когда к акции уже подключились многие клиники по всей территории Украины, врачи осмотрели 73 825 пациентов, — говорит генеральный директор Института дерматокосметологии доктора Богомолец Лариса Орехова. — Предварительный диагноз меланома был поставлен 214 пациентам, рак кожи — 833. Только в нашем институте удалось проконсультировать 947 пациентов и дополнительно проанализировать 988 снимков, присланных по электронной почте. Надеемся, и в этом году акция пройдет активно.

— У вас есть предварительная запись?

— Да. Наши администраторы записывают желающих в будние дни с 9:00 до 18:00. Надо позвонить по телефону (044) 383−26−97, и вам скажут, в какое время 10 мая прийти. Перед тем как записываться, желательно заранее провести самодиагностику или попросить членов семьи осмотреть друг друга, чтобы определить, какое именно новообразование следует показать врачу.

— Как узнать, какие частные клиники подключились к акции?

— Эта информация доступна на сайте stop-melanoma.net. В государственных клиниках можно в любой день получить бесплатную консультацию. А 10 мая многие частные клиники по всей Украине также будут проводить скрининговые осмотры бесплатно.

— Что значит скрининговый осмотр?

— Невозможно провести полный осмотр пациента. Человек акцентирует внимание доктора на новообразовании, которое его тревожит. Но бывает, врач видит рядом еще какую-то родинку, и именно она оказывается опасной.

— Заключение выдается сразу?

— Это скрининговое заключение, в котором указан предположительный диагноз и написано, что делать дальше. Например, кому-то нужен осмотр раз в три месяца или в полгода, а кому-то рекомендовано срочно удалить новообразование. В дни проведения акции в онкодиспансер можно приходить со скрининговым заключением. С помощью сервиса дистанционной диагностики родинок в рамках акции проводится бесплатная диагностика новообразований по фотографии (их можно присылать с 25 апреля по 3 мая на электронный адрес [email protected]). Пациент также получает скрининговое заключение и рекомендации врача.

В рамках подготовки ко Дню меланомы мы читаем лекции, проводим семинары для специалистов со всей Украины, показываем сотни слайдов с новообразованиями и помогаем определиться с диагнозом. Главная цель — сохранить жизнь пациенту, у которого обнаружено заболевание.

АККОРД МЕЛАНОМЫ: ПРИЗНАКИ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ РОДИНКИ А — асимметрия. Если условная ось делит родинку на две неравные половинки.

— асимметрия. Если условная ось делит родинку на две неравные половинки. К — край. Если он становится неровным, рваным, с зазубринками.

— край. Если он становится неровным, рваным, с зазубринками. К — кровоточивость. Если родинка без предшествующей травмы вдруг начинает кровоточить.

— кровоточивость. Если родинка без предшествующей травмы вдруг начинает кровоточить. О — окрас. Появление изменений цвета, вкраплений более темного или более светлого, исчезновение окраски могут свидетельствовать о перерождении.

— окрас. Появление изменений цвета, вкраплений более темного или более светлого, исчезновение окраски могут свидетельствовать о перерождении. Р — размер. Увеличение родинки в ширину или в высоту может быть опасным симптомом.

— размер. Увеличение родинки в ширину или в высоту может быть опасным симптомом. Д — динамика. Появление корочек, трещинок, выпадение волосков тоже будут напоминать об опасности.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи. Тем времене австралийские ученые сообщили о революционном прорыве в онкологии: они разработали методику, позволяющую надежно диагностировать меланому на ранней стадии.

Фото предоставлено Институтом дерматокосметологии доктора Богомолец



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