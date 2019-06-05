- 13:29 Надо действовать: Портников обратился к Зеленскому по поводу мира с Россией
- 13:21 В Киеве «заминировали» Институт рака: эксклюзивные фото
- 13:19 Для Гааги: на Донбассе нашли российское оружие и амуницию
- 13:13 Дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC
- 13:11 "Это карма": в России мэр споткнулась и упала во время осмотра улиц города
- 13:07 Доллар и евро продолжают дорожать: когда это прекратится
- 12:58 Сенченко — политикам: Даже не пытайтесь торговать Крымом
- 12:55 Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти
- 12:52 Политика тебя не отпускает: Лукашенко отреагировал на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
- 12:48 Индийский Олег Винник покорил сеть зажигательным танцем
- 12:48 "Чернобыль" от HBO: смотреть онлайн 5 серию на украинском языке
- 12:48 Зеленский неожиданно высказался в адрес Супрун: "Слава Богу, у меня другой врач"
Надо действовать: Портников обратился к Зеленскому по поводу мира с Россией
Мирное принуждение России к миру с Украиной, о котором говорил недавно президент Украины Владимир Зеленский, может наткнутся на ряд препятствий. Об этом заявил известный журналист и политический обозреватель Виталий Портников.
«Мирное „принуждение“, о котором говорит Владимир Зеленский — это терпение. Это очень большое терпение и очень большое самопожертвование. Это не месяцы, а годы большого терпения и большого самопожертвования. Это готовность не отступать, обороняться, окапываться — но и не нападать. Есть ли такое терпение у украинского общества, от имени которого выступает в Брюсселе новый президент? Судя по настроениям многих украинских граждан, которые считают продолжение войны одним из главных недостатков правления Петра Порошенко, о таком терпении говорить не приходится», — считает журналист, передает радио «Свобода».
По словам Портникова, Зеленский с его программой принуждения России к миру уже через несколько месяцев может оказаться в меньшинстве среди собственных соотечественников.
Еще одним препятствием на пути реализации кампании Зеленского по принуждению России к миру может стать отсутствие терпения у стран Запада.
«Судя по тому, что многие западные политики просто-таки пытаются найти любой повод для восстановления связей с Москвой — и драма, которая сейчас разыгрывается вокруг ПАСЕ, хорошее тому доказательство — терпения у западных элит, да и у многих граждан стран цивилизованного мира, тоже не так много. И, конечно, чем меньше терпения у украинцев, тем меньше терпения у жителей западных стран. Запад не будет терпеть за Украину», — считает Портников.
Журналист призвал оказывать давление на Россию действиями.
«Нужно принуждать Россию к миру совместными действиями. Нужно просто потому, что если мы не будем принуждать Россию к миру, она будет „принуждать к миру“ всех остальных. Причем, думаю, отнюдь не мирно», — считает он.
Как писали «ФАКТЫ», Россия постепенно приходит в упадок. Экономика ее растет медленно, население беднеет. При этом объемы военных расходов остаются значительными. Шведский экономист, дипломат, старший научный сотрудник центра исследований Atlantic Council (США) Андерс Ослунд считает, что в такой ситуации Россия может начать большую войну.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..