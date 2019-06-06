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В Чернобыле уровень радиации зашкаливал: чернокожий ликвидатор рассказал об устранении последствий аварии
Житель российского города Череповца (Вологодская область) Игорь Хиряк, о котором пользователи сети узнали после критики сериала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров, рассказал о том, как стал ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС. Интервью с ним опубликовал один из российских телеканалов.
Родившийся в 1967 году Хиряк был в 18 лет призван в армию, и в апреле 1986 года его понтонно-мостовая бригада была направлена на место аварии с целью возвести мост через Припять.
По словам собеседника телеканала, он безвыездно пробыл в Чернобыле 2,5 месяца. «Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию», — рассказал он.
Хиряк отметил, что уровень радиации, при котором приходилось работать, достигал примерно четырех рентген в час, а на конкретных «предметах и больше ста зашкаливало». Он добавил, что в ходе устранения последствий катастрофы получил ожог гортани. На данный момент мужчина находится на пенсии.
Напомним, что состоящий из пяти серий проект американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала стал Йохан Ренк, а сценаристом — Крейг Мазин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 июня пользователи сети узнали об одном из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС — темнокожем Хиряке. На него обратили внимание после того, как сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась отсутствием в сериале «Чернобыль» темнокожих актеров. Критики объясняли Свит, что чернокожие актеры не принимали участия в съемках, поскольку среди ликвидаторов таковых не было.
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