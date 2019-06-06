ГПУ по почте сообщила Ющенко о подозрении: стала известна причина

Украина

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

Он уточнил, что Виктору Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — написал нардеп.

По словам Лещенко, подозрение Ющенко получил по почте.

Впоследствии эту информацию подтвердила изданию theБабель пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Однако каких-либо деталей относительно дела она не уточнила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего «Межигорья». В частности, тендерный комитет агентства на заседании проголосовал за ООО «Скомпані». Эту компанию связывают с Алексеем Вороненком — бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter