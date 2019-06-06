- 04:55 ГПУ по почте сообщила Ющенко о подозрении: стала известна причина
- 03:51 Пресс-секретаря Зеленского обвинили в хамстве, — СМИ
- 03:36 Нарвался на «спортсменов»: в РФ жестоко избили «смотрящего» от «вора в законе»
- 03:23 В Чернобыле уровень радиации зашкаливал: чернокожий ликвидатор рассказал об устранении последствий аварии
- 02:19 Катастрофа МН17: появились новые данные о причастности военных РФ к крушению лайнера
- 01:52 Детеныш змея-людоеда: в Черном море засняли 30-метрового монстра
- 01:28 Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола, — СМИ
- 00:48 Улицы превратились в каналы: появились фото и видео непогоды под Одессой
- 00:18 Убийство ребенка в Переяславе: мать подозреваемого пожаловалась на угрозы
- 05.06 23:55 Переговоры Зеленского с Путиным: Лавров назвал новые условия
- 05.06 23:38 Хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций: видео голов
- 05.06 23:20 Украинская сторона становится на колени? Порошенко отреагировал на итоги заседания ТКГ в Минске
ГПУ по почте сообщила Ющенко о подозрении: стала известна причина
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
Он уточнил, что Виктору Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — написал нардеп.
По словам Лещенко, подозрение Ющенко получил по почте.
Впоследствии эту информацию подтвердила изданию theБабель пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Однако каких-либо деталей относительно дела она не уточнила.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего «Межигорья». В частности, тендерный комитет агентства на заседании проголосовал за ООО «Скомпані». Эту компанию связывают с Алексеем Вороненком — бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!