Погода в Украине 6 июня: грозы, шквалы, дожди и жара

Украина

В четверг, 6 июня, в Украине ожидается переменная облачность, при этом на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Об этом говорится в сообщении сайта Gismeteo.

Уточняется, что только на востоке, а также в Полтавской и Сумской областях будет преимущественно без осадков.

В западных областях показания термометров будут варьироваться в пределах +22…+25 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +16…+20 °С, днем температура воздуха составит 23…+30 °С.

В восточной части страны столбики термометров будут варьироваться в пределах +29…+30 °С.

На юге страны воздух прогреется до +23…+29 °С.

В Киеве,прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в ближайшее время температура воздуха будет расти и достигнет + 30 + 33 градусов.

В то же время в Укргидрометцентре соощили, что в центральных и западных областях ожидается град и шквалы 15−20 м/с, местами объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наши предки считали, что хорошая погода на Вознесение, которое православные и греко-католики отмечают 6 июня, является, во-первых, залогом большого урожая, во-вторых, продержится до дня Святого Михаила (21 ноября). Дождь же в этот день предрекает дождливое, холодное лето с большим количеством гроз. Кроме того, это плохая примета для урожая и для здоровья как людей, так и скота.

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