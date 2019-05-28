Слава из «НеАнгелов» откровенно рассказала о своих пластических операциях (фото)

Шоу-бизнес

Участница группы «НеАнгелы» 34-летняя Слава Каминская, взбудоражившая сеть фото с Кончитой Вурст, сделала откровенное признание о перенесенных пластических операциях. Артистка не скрывает, что подкорректировала свои природные формы с помощью пластики. А помог ей в этом муж, пластический хирург Эдгар Каминский, который лично контролирует все процессы. Пара уже несколько лет счастлива в браке, воспитывает очаровательных сына и дочь.

«Первая пластическая операция была — грудь. Ну как, каждая женщина хочет чувствовать себя уверенной. Если чего-то не хватает для уверенности, а мне не хватало тогда объема, я говорю — где природа отдохнула, нам всегда поможет врач», — говорит Слава, которая переделала себе нос, и добавляет, что обращается и к специальным инъекциям — раз в полгода делает уколы ботулотоксина.

«Потому что у меня просто мимические морщины, настолько развита мимика, что я была бы сейчас похожа на шарпея, если бы этого не делала». — рассказала Слава в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Свою идеальную форму Слава поддерживает, регулярно занимаясь спортом. Новые фото стройной фигуры в купальнике певица показала на пляже в Израиле, где она побывала во время «Евровидения».

А недавно она открыла для себя новый метод похудения — интервальное голодание.

«Это когда в течение 6 или 8 часов ты ешь, все остальное время — не ешь. У меня был вес 57 кг. Независимо от того, сколько часов я проводила в тренажерном зале, могла с утра до вечера ходить по беговым дорожкам, заниматься, плавать — и все равно. Форма, некая структура тела была, но килограммы лишние никуда не уходили. Сейчас у меня вес 53 -52,5 кг», — поделилась своим секретом звезда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что поклонники заподозрили Регину Тодоренко в увеличении груди.

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