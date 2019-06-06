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Вся техника на месте: заявление о "разграбленной" комнате в АП оказалось неправдой
Оборудование для ситуативного центра (ситриума) в Администрация президента, по «пропаже» которого Государственное бюро расследований начало досудебное расследование, никуда не исчезало и находится на балансе Государственного управления делами.
Об этом говорится в ответе АП на запрос «Українських Новин». Сообщается, что в 2018 году ГУД предоставило для ситуационной комнаты передвижную панель (диагональю 84″ на стойке), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видеоконференцсвязи, которые находятся на балансе Госуправления делами. При этом в ГУД заявили, что не заключали никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования ситуационного центра.
Пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко, комментируя ситуацию, сообщал, что Петр Порошенко лично арендовал необходимое оборудование для ситриума центра, которое было возвращено после его ухода из АП. В то время, как в ответе ГУД говорится о предоставление одной передвижной панели, на видео, снятом секретарем СНБО Александром Данилюком, который возмутился состоянием комнаты, видно, что на ее стенах находились несколько панелей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив заявлял, что архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов с «тайной информацией», кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Он также сообщил, что Петр Порошенко за свой счет обеспечивал существование ситриума — инструмента работы президента.
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