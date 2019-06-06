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Боевики на Донбассе обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ: названы имена погибших героев
Стали известны имена двоих украинских военных, погибших на Донбассе при обстреле 4 июня боевиками автомобиля ГАЗ-66 ВСУ, которым на позиции подвозили продукты питания.
Украинских военных обстреляли противотанковой управляемой ракетой. В результате обстрела от множественных осколочных ранений погиб Эдуард Лазарев из Бродовского района (Львовская область). В горсовете сообщили, что погибшему было 49 лет, его воинская часть дислоцировалась в районе Гранитного Донецкой области. Похоронят бойца в селе Комаровка Бродовского района.
Второй погибший воин — старший наводчик минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона Александр Петрович Лин 1970 года рождения. Как сообщает «Новинарня», он жил в городе Кривой Рог. У погибшего остались жена и двое детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады сержант Владислав Бережной. 11 июня ему должно было исполниться 23 года.
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