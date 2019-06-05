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Не хотел, чтобы в его город пришел «русский мир»: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ (фото)
В среду, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады сержант Владислав Бережной.
Владислав родился 11 июня 1996 в городе Сватово Луганской области. Учился в Сватовской школе № 6. После окончания работал на одном из местных предприятий. На войну парень ушел в 18 лет. В январе 2015 подписал долгосрочный контракт — до завершения АТО. Второй контракт Владислав подписал в 2017. Служил «на нуле». 11 июня ему должно было исполниться 23 года.
У Владислава осталась жена и двое детей — шестилетняя дочь и двухлетний сын.
В марте 2018 года в интервью журналистам он рассказывал о том, как принял решение идти на войну.
«Я и моя семья с самого начала были украинских взглядов. Мы не хотели, чтобы в нашем городе, да и вообще на Донбассе, был «русский мир». И я решил встать на защиту своего родного края. На тот момент мне было 18 лет. Пошел в военную часть, мне предложили срочную службу или контракт. Я подписал долгосрочный контракт с 5 января 2015 году до завершения АТО. Конечно, родители были в шоке, не хотели, чтобы я в таком раннем возрасте шел на войну, но потом они меня поддержали «, — передает слова погибшего Владислава «Новинарня».
Как сообщали «ФАКТЫ», 4 и 5 июня в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных. Погибшие 4 июня — бойцы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады ВСУ. В автомобиль ГАЗ-66, которым они перевозили продукты, попала противотанковая управляемая ракета.
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