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Когда реальность страшнее вымысла: в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма

Сериал «Чернобыль», показ последней серии которого состоялся 3 июня, возглавил рейтинг самых популярных телесериалов в истории. В сети пишут, что «Чернобыль» поражает своей достоверностью. Авторы воспроизвели быт и атмосферу конца 80-х годов прошлого века. А также искусно использовали грим, который полностью передал всю глубину трагедии.

«В целом визуальное воссоздание 1986-го года просто запредельно качественное. Автомобили, техника, интерьеры, обувь, одежда и аксессуары — всё предельно достоверно, видно, что снимали на постсовке, используя аутентичный, а не воссозданный реквизит. Реквизита „Беларусьфильма“ для такого масштабного проекта не хватало и создатели были вынуждены покупать реквизит на барахолках Киева, Минска, Питера и даже на Авито. Над интерьером работали только наши оформители», — пишет в Facebook Михаил Губа.

Грим в сериале «Чернобыль» Губа называет одним из лучших примеров грима в кино вообще. Он поразился сходству героев в сериале и в реальной жизни.

«На первом фото пожарный Василий Игнатенко в сериале, на втором он еще живой в московской больнице», — пишет Губа.

«Чернобыль» снимали, в основном, в Литве. Однако, часть съемок проходила в Украине. Организацией съемок занималась украинская компания Radioaktive. Некоторые эпизоды снимали на улице Богдана Хмельницкого, а также в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Это было в июне прошлого года.

Конечно, все мелочи проконтролировать и учесть было невозможно. Некоторые «ляпы» зрители заметили. Однако подавляющее большинство поставили высший балл реалистичности съемок.

Сериал состоит из пяти эпизодов:

«1:23:45» — время, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС;

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие»;

«Откройся, Земля»;

«Счастье всего человечества»;

«Вечная память».

Автором сценария является американец Крейг Мазин. Режиссером стал швед Юхан Ренк.

Напомним, мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны 6 мая 2019 года и за неполный месяц стал самым популярным телесериалом в истории. В базе IMDB ленте поставили 9,7 балла по 10-балльной шкале.





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