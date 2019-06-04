- 20:01 "Безнаказанность убивает": в Украине проходят протесты из-за убийства 5-летнего мальчика в Переяславе
- 19:56 Когда реальность страшнее вымысла: в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма
- 19:42 На банкете в честь Трампа во дворце была предполагаемая «любовница» принца Уильяма, соперница Кейт Миддлтон
- 19:41 Живые черви: в сети показали фото отвратительной находки в еде из магазина в Донецке
- 19:35 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 19:21 Убийство ребенка в Переяславе: Аваков впервые прокомментировал трагедию
- 19:03 «Рокетмен», вызвавший скандал в России, и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:59 Людей вырезали из авто: в Киеве такси влетело в трактор
- 18:54 Предвыборную кампанию Зеленского финансировали "люди Януковича": что об этом известно
- 18:30 Пуля-дура: Лобода представила горячий клип с постельными сценами
- 18:25 Дело о ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове: выяснились новые детали
- 18:21 Юлия Тимошенко может возглавить список Аграрной партии, — СМИ
Когда реальность страшнее вымысла: в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма
Сериал «Чернобыль», показ последней серии которого состоялся 3 июня, возглавил рейтинг самых популярных телесериалов в истории. В сети пишут, что «Чернобыль» поражает своей достоверностью. Авторы воспроизвели быт и атмосферу конца 80-х годов прошлого века. А также искусно использовали грим, который полностью передал всю глубину трагедии.
«В целом визуальное воссоздание 1986-го года просто запредельно качественное. Автомобили, техника, интерьеры, обувь, одежда и аксессуары — всё предельно достоверно, видно, что снимали на постсовке, используя аутентичный, а не воссозданный реквизит. Реквизита „Беларусьфильма“ для такого масштабного проекта не хватало и создатели были вынуждены покупать реквизит на барахолках Киева, Минска, Питера и даже на Авито. Над интерьером работали только наши оформители», — пишет в Facebook Михаил Губа.
Грим в сериале «Чернобыль» Губа называет одним из лучших примеров грима в кино вообще. Он поразился сходству героев в сериале и в реальной жизни.
«На первом фото пожарный Василий Игнатенко в сериале, на втором он еще живой в московской больнице», — пишет Губа.
«Чернобыль» снимали, в основном, в Литве. Однако, часть съемок проходила в Украине. Организацией съемок занималась украинская компания Radioaktive. Некоторые эпизоды снимали на улице Богдана Хмельницкого, а также в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Это было в июне прошлого года.
Конечно, все мелочи проконтролировать и учесть было невозможно. Некоторые «ляпы» зрители заметили. Однако подавляющее большинство поставили высший балл реалистичности съемок.
Сериал состоит из пяти эпизодов:
«1:23:45» — время, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС;
«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие»;
«Откройся, Земля»;
«Счастье всего человечества»;
«Вечная память».
Автором сценария является американец Крейг Мазин. Режиссером стал швед Юхан Ренк.
Напомним, мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны 6 мая 2019 года и за неполный месяц стал самым популярным телесериалом в истории. В базе IMDB ленте поставили 9,7 балла по 10-балльной шкале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..