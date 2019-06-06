10 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Горобец

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Если человека укусит клещ, зараженный боррелиями, без помощи врача не обойтись. Но проблема в том, что люди иногда не замечают этот укус (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать, если укусил клещ, и как защитить себя от от этих насекомых).

— И только когда пятно увеличивается, начиная напоминать мишень, идут к специалисту, — рассказывает инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец. — Кольцевидная мигрирующая эритема (так правильно называется пятно) обычно появляется на второй — четвертой неделе после укуса и может достигать гигантских размеров. Это типичное проявление боррелиоза (болезни Лайма). Врач сразу назначает антибиотик.

— Что случится, если по каким-то причинам человек не прошел лечение?

— Если иммунная система не одолеет инфекцию, болезнь может перерасти в хроническую. Иногда симптомы появляются через два-три месяца, но нередко спустя полгода или даже год, когда человек уже и не вспоминает, что его когда-то укусил клещ. Обычно пациент долго обследуется, чтобы выяснить, почему ему докучают общая слабость, частые головные боли, неврологические симптомы — ощущение ползания мурашек, онемение. Могут быть также проблемы с суставами — боли, ломота. Однако не только сам пациент, но и врачи часто не связывают это с укусом клеща.

Как предупредить развитие боррелиоза? Нужно ли сдавать на анализ клеща? Какие симптомы ботулизма? Чем он отличается от других пищевых инфекций?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 июня, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Петровна Горобец. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 июня

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие органы могут пострадать вследствие укуса клеща.

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