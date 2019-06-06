- 18:09 Националисты объединились для похода в Раду: названа первая десятка
- 17:42 «Не хочу бегать за партиями»: отвергнутый «Слугой народа» Лещенко определился с походом на выборы
- 17:13 Экологическая катастрофа на Роси: оказалось, что разлившиеся химикаты были похищены
- 16:50 "Поющий ректор" Поплавский возглавил первую десятку списка Аграрной партии
- 16:49 Украина – Люксембург: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
- 16:43 10 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Горобец
- 16:31 Украина – Италия: онлайн трансляция ½ финала чемпионата мира
- 16:20 "УДАР" отказался выдвигать кандидатов по спискам: Кличко объяснил причину
- 15:58 Одессе грозит экологическая катастрофа: биологи не рекомендуют заходить в море
- 15:38 Неймар ударил меня и сфотографировал мою избитую задницу, — модель об изнасиловании
- 15:21 Стало известно, кто пойдет в Раду по мажоритарке от «Слуги народа»
- 15:03 Скульптуры и картины, где я изобразил себя с Чиччолиной, многие называют порнографией, — Джефф Кунс
10 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Горобец
Если человека укусит клещ, зараженный боррелиями, без помощи врача не обойтись. Но проблема в том, что люди иногда не замечают этот укус (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать, если укусил клещ, и как защитить себя от от этих насекомых).
— И только когда пятно увеличивается, начиная напоминать мишень, идут к специалисту, — рассказывает инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец. — Кольцевидная мигрирующая эритема (так правильно называется пятно) обычно появляется на второй — четвертой неделе после укуса и может достигать гигантских размеров. Это типичное проявление боррелиоза (болезни Лайма). Врач сразу назначает антибиотик.
— Что случится, если по каким-то причинам человек не прошел лечение?
— Если иммунная система не одолеет инфекцию, болезнь может перерасти в хроническую. Иногда симптомы появляются через два-три месяца, но нередко спустя полгода или даже год, когда человек уже и не вспоминает, что его когда-то укусил клещ. Обычно пациент долго обследуется, чтобы выяснить, почему ему докучают общая слабость, частые головные боли, неврологические симптомы — ощущение ползания мурашек, онемение. Могут быть также проблемы с суставами — боли, ломота. Однако не только сам пациент, но и врачи часто не связывают это с укусом клеща.
Читайте также: Педиатр Антон Асонов: «Ребенка, которого укусил клещ, нужно осматривать две-три недели»
Как предупредить развитие боррелиоза? Нужно ли сдавать на анализ клеща? Какие симптомы ботулизма? Чем он отличается от других пищевых инфекций?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 июня, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Петровна Горобец.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 июня
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие органы могут пострадать вследствие укуса клеща.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!