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Настя Каменских впервые отреагировала на слухи о беременности (фото)
Популярная певица Настя Каменских, которую не раз подозревали в беременности, впервые после свадьбы с Потапом отреагировала на слухи о том, что якобы ждет ребенка. Звезда решила не молчать больше, читая комментарии в сети под ее фото в купальнике во время медового месяца, который молодожены провели в одном из самых роскошных отелей в Кемере. На снимках поклонники рассмотрели округлившийся животик и в сети принялись поздравлять пару с будущим пополнением.
Вернувшись после недельного отдыха в Турции, Настя дала первый концерт в Киеве — выступила на открытии одного из столичных ночных клубов. Фанаты встретили ее бурными аплодисментами. Вопрос о беременности буквально витал в воздухе. Чувствуя это, Настя сама обратилась к публике с признанием.
«И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», — просто призналась Настя.
В ночном клубе Каменских гуляла до часу ночи. Фанаты долго не хотели отпускать певицу.
На днях, она взбудоражила сеть новыми пикантными снимками в сексуальном кружевном белье, а также показала фото топлес. А Потап поделился в сети эксклюзивными кадрами с их свадьбы, которая отгремела в Киеве 23 мая.
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