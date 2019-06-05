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Замужняя Настя Каменских топлес взбудоражила сеть (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, недавно ставшая женой продюсера Потапа, в новом статусе не прекращает радовать поклонников откровенными кадрами. Красотка опубликовала на своей странице в Instagram эротический снимок, на котором позирует в душе топлес, прикрыв грудь рукой. Таким образом Настя похвасталась, что клип Потапа «Константа», посвященный их любви, уже набрал 4 млн просмотров.
«Быть вместе в своем собственном мире» ❤ — лаконично подписала снимок Настя.
Пост с фото Каменских взбудоражил сеть. Одни подписчики восхищаются прекрасными формами Насти, другие — обрушились на нее с критикой, мол негоже замужней даме так оголяться в сети.
«Тебе не стыдно? Ты же замужем», «Потап разрешает так фото выставлять?», «Настя ну это уже слишком… Серьезно», «Пошло, еще и замужняя», «А как реагирует Потап на все это?», «Что за удивительное желание оголяться публично?», «Показывай мужу», «К чему эти фото напоказ?», «Мне интересно, как Потап реагирует на твои интимные фото?», — пишут возмущенные поклонники.
Напомним, Потап и Настя отгуляли пышную свадьбу 23 мая в Киеве. А через день на частном самолете отправились в медовый месяц в Турцию. Молодожены остановились в одном из самых роскошных отелей Кемера и радовали поклонников романтичными фото с отдыха. Потап и Настя больше не скрывают чувств и делятся своим счастьем в сети. После медовой недели влюбленным пришлось ненадолго расстаться — они разъехались по своим делам.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Потап и Настя снова воссоединились дома и показали совместное фото на зеленой лужайке.
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