Настя Каменских соблазняет сеть новым пикантным фото

Шоу-бизнес

После свадьбы с Потапом популярная певица Настя Каменских продолжает демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах и белье. На днях она предстала топлес, лишь прикрыв грудь рукой. И вот опубликовала в Instagram новое, но более сдержанное фото. На нем красотка позирует в нежном белоснежном белье.

«Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой», — написала певица под фото.

В предыдущей публикации она похвасталась, что украсила обложку латиноамериканского издания El Espacialito.

«Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ! Безумно счатслива быть на обложке El Espacialito — одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке! Дальше — больше!», — поделилась Настя.

Напомним, Потап и Настя отгуляли пышную свадьбу в Киеве и провели медовый месяц в одном из самых роскошных отелей в Кемере. На отдыхе пара не скрывала своих чувств, напротив — публиковали романтичные фото в объятиях друг друга. Насладившись солнечной неделей на море, молодожены вернулись к работе. Периодически Потап и Настя показывают свадебные фото. Певица также засыпала сеть пикантными фото в купальнике и соблазнительном белье.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева на яхте показала свою шикарную фигуру в купальнике.

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