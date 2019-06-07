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"Не было никакой Украины": Путин снова повторил мантру про "один народ"
Президент России Владимир Путин, который считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, в очередной раз заявил, что Украины раньше не было, а украинцы, русские и белорусы — это один народ. Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они не входили как украинцы — русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими … Украина — у края, на краю империи все это формировалось», — цитирует Путина УНИАН.
В том, что часть украинских территорий тяготеет к католическому миру и у части населения сформировалось желание быть ближе к «той части Европы», глава Кремля якобы не видит никакой проблемы.
«Вполне законное желание самом деле, и ничего здесь нет плохого. Перед Первой Мировой войной страны, готовились к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности — естественное дело — расшатывая своего потенциального противника, пытаясь его разделить, то от него оторвать. Эту идею подхватывали, развивали, и у части населения формировалась собственная идентичность. Ничего страшного здесь нет. Это естественный процесс», — считает он.
Путин добавил, что все тоже и с Беларусью.
«Повторяю, по моему убеждению, мы — один народ. Так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», — заверил он.
Как писали «ФАКТЫ», Россия принуждает Беларусь к созданию так называемого Союзного государства. Кремль выдвинул прямой ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко, требуя от него выступить с инициативой об объединении государства с Россией. Такой расклад позволит Путину возглавить объединенное государство. Взамен Лукашенко станет секретарем Совбеза. В случает отказа Минска, в России придумали запасной вариант.
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