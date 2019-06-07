Подробности стрельбы в Одессе: полиция ловила мошенника, своего бывшего коллегу

Происшествия

Поздно вечером 6 июня в Одессе раздались выстрелы — полиция с применением оружия задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили вечером в пятницу, 7 июня, в региональном главке Нацполиции, к правоохранителям обратился одессит с заявлением о том, что увидел в интернете объявление о продаже мопеда. В «товаре» человек узнал похищенное у него транспортное средство. На встречу с продавцом пострадавший пришел вместе с полицейскими.

«Когда потребовали предъявить документы на транспорт, злоумышленник оказал сопротивление и начал убегать. Полицейские — следом. На помощь оперативникам пришел экипаж патрульных полицейских, которые, патрулируя Киевский район Одессы, увидели погоню. Игнорируя требования остановиться, злоумышленник травмировал полицейского и продолжил бежать. Для задержания правонарушителя полицейские применили травматическое оружие — устройство для отстрела резиновых пуль», — рассказали в полиции.

В результате происшествия полицейский получил ушибы, у правонарушителя диагностировано травматическое ранение обеих ног. Ему оказана медицинская помощь. По всем фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по четырем статьям (199, 342, 345 и 358) Уголовного кодекса Украины. Также продолжается досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством.

По словам полицейских, с места происшествия изъяты мопед, пакет с деньгами с признаками подделки и документы с признаками подделки, которые направлены на экспертное исследование.

«Правонарушитель в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в Киевском отделе полиции Одессы.

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный — мужчина, 1985 года рождения, на месте происшествия обнаружен большой пакет с поддельными купюрами номиналом в 500 гривен. Однако самое любопытное — в том, что задержанный злоумышленник — выпускник академии внутренних дел и некоторое время работал в полиции. После увольнения фигурировал в нескольких производствах по факту угона элитных авто, фальшивомонетничества и махинаций с банкоматами.

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