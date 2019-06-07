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Стрельба в Одессе: на линии огня оказались женщина с ребенком
Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Одессе, на 7-й станции Люстдорфской дороги, рядом с магазином АТБ прозвучали выстрелы.
По словам свидетелей ЧП, выстрелов было не менее пяти-шести. Одни утверждают, что между собой «разбирались» две компании молодых людей. Другие утверждают, что перестрелка, действительно, была, однако видели лишь одного стрелявшего. А вот его оппонент, вероятнее всего, сбежал.
Также звучали версии о том, что по ходу стрельбы во время стрельбы мужчина забросил за забор какой-то пакет, в котором оказались деньги.
Как утверждают очевидцы, на линии огня оказалась женщина с детской коляской — ее прикрыл один из прохожих.
Прибывшие на место ЧП патрульные полицейские были вынуждены применить табельное оружие, так как мужчина крепкого телосложения оказал при задержании сопротивление. Вероятно, именно это и заставило стрелка угомониться. Его заковали в ручные браслеты, усадили в служебное авто и доставили в Таировское отделение Киевского отдела полиции Одессы. Позже в отделение была вызвана карета скорой помощи.
Очевидцы утверждают, что у задержанного — пулевое ранение ноги. Каким образом он получил его — в ходе изначальной перестрелки либо при применении оружия полицейскими, предстоит уточнить правоохранителям.
В полиции данный инцидент пока не комментируют. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июня в Одессе задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину крупную партию наркотиков.
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