Бесшумные подлодки и ракетные комплексы: эксперт рассказал, как противостоять высадке десанта РФ

Украина

Наличие противокорабельных комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта врага. Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец.

По словам эксперта, сейчас в ВМС выступают за классический подход, когда есть все виды боевых возможностей — корветы, катера, тральщики, морская пехота, авиация и подводные лодки.

«Если мы понимаем, что сегодня у нас есть несколько участков, которые опасны с точки зрения высадки десанта, то наиболее эффективный способ — это уничтожать десант противокорабельными комплексами. Наличие этих комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта», — сказал Згурец.

При этом эксперт заявил, что этот вопрос полностью зависит от финансовых возможностей страны.

Также он добавил, что в ближайшее время вновь встанет вопрос возобновления программы «Корвет» за счет сотрудничества с мощным зарубежным партнером, который хочет купить целую серию таких кораблей, которые разработаны нами.

«За счет этого произойдет реанимация проекта „Корвет“ в Украине», — уточнил Згурец.

В то же время специалист считает, что военно-морские силы Украины и их потенциал — наиболее уязвимое место в данный момент. Примером этого он считает тот факт, что произошла блокировка украинских портов — мы начинаем терять деньги, несем экономические убытки.

«Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать — это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс «Нептун» и другие мероприятия. Я думаю, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений. Так же нам нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны. Своими ракетными катерами нам будет очень трудно справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца «Крым», — подытожил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой прошли испытания украинских ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун».

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