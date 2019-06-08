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В выходные Украину зальет дождями, с погодой повезет жителям только трех областей
В Украине 8 и 9 июня на больше части территории пройдут сильные дожди с грозами. Максимальная температура днем +30 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в субботу, 8 июня, дожди с грозами ожидаются везде, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской областей — там будет сухо. На западе Украины температура воздуха днем 22−30 градусов выше нуля. В восточных областях днем столбики термометров покажут 28−30 градусов тепла.
В центральном регионе днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На юге страны пройдут грозовые дожди, температура воздуха днем 27−30 градусов. В северных областях дневная температура воздуха 27−30 градусов тепла. В Киеве в этот день пройдут дожди с грозами, днем воздух прогреется до +29.
В воскресенье, 9 июня, большую часть территории Украины также накроют грозовые дожди, сухо будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
На западе ожидаются сильные дожди с грозами, днем воздух прогреется до +25 градусов. На востоке температура днем +28…+30 градусов. В центральных областях днем столбики термометров покажут 25−30 градусов тепла.
В северных областях ожидаются дожди с грозами, температура днем 25−30 градусов выше нуля. На юге также пройдут дожди с грозами. Температура днем до +30. В Киеве дожди с грозами, температура воздуха днем от +27 до +29.
Как писали «ФАКТЫ», проливные ливни стали причиной масштабных наводнений в некоторых городах Украины. Так, в Запорожье 7 июня многие улицы оказались под водой. Автомобили фактически превратились в катера. Аналогичная ситуация имела место в оккупированном Крыму, где пострадал также всемирно известный Воронцовский дворец.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!