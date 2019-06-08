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- 15:12 Звездой королевского выхода на балкон стал младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи
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Звездой королевского выхода на балкон стал младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи (фото, видео)
После участия в парадной процессии в честь своего дня рождения королева Елизавета II и члены ее семьи по традиции вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы приветствовать подданных и посмотреть продолжение военного парада — полеты авиации.
Звездой этого выхода, безусловно, стал представитель самого младшего поколения королевского семейства — дебютировавший на дворцовом балконе годовалый принц Луи. Малыш радостно реагировал на представление в воздухе, махая ручкой и хлопая в ладоши. Мальчик попросился с рук матери к отцу, который что-то увлеченно объяснял сыну.
Предполагалось, что старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в этом году уже проедутся в карете вместе со взрослыми, однако родители сочли, что пятилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцесса Шарлотте еще рано в этом участвовать.
Компанию Джорджу и Шарлотте составили дети кузена их отца Питера Филлипса — восьмилетняя Саванна и семилетняя Айла, а также пятилетняя Миа — дочь кузины Уильяма Зары Тиндолл. Питер и Зара — дети единственной дочери королевы, принцессы Анны.
Первенца Меган Маркл и принца Гарри Арчи, которому 6 июня исполнился месяц, оставили дома.
фото Daily Mail
Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл переедет в США, чтобы не чувствовать себя в тени Кейт Миддлтон.
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