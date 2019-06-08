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Автобус с киевскими школьниками попал в ДТП в Одессе: среди пострадавших — дочь Анатолия Гриценко
В Одессе попал в ДТП автобус со школьниками из Киева, которые отправились в Южную Пальмиру на экскурсию. Об этом сообщил глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в своем Facebook.
По словам политика, среди пострадавших в ДТП подростков оказалась и его младшая дочь Анна, которая сидела в месте столкновения. К счастью, девочка отделалась незначительными царапинами и гематомами. Среди других школьников также нет раненых.
Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции, 8 июня в 15.16 поступила информация о ДТП на Николаевской дороге у дома № 275.
«Водитель автобуса выехал на полосу реверсивного движения в то время, когда по полосе осуществлялось движение во встречном направлении. Произошло столкновение с автомобилем „Мерседес“, который двигался в попутном направлении, также нарушая Правила дорожного движения. В автобусе находились дети, которые ехали на экскурсию. К счастью, серьезно пострадавших нет. Патрульные оформили материалы ДТП по ст. 124 Кодекса Украины об Административных правонарушениях. Ребят пересадили в другой автобус и сопроводили к месту назначения», — рассказали в патрульной полиции.
Напомним, в начале июня в разных городах Украины произошли серьезные ДТП с участием маршрутных автобусов. Так, 4 июня в Харькове пострадали 15 человек, а в Киевской области, где столкнулись маршрутные такси, — 26 человек.
А в конце мая на Тернопольщине в аварию попал автобус, в котором на вызов ехала бригада «Укрэнерго». Тогда 4 человека погибли.
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