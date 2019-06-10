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Стало известно, когда «Чернобыль» покажут по «1+1»
Украинскую премьеру лучшего сериала всех времен по версии IMDb «Чернобыль» от НВО покажет телеканал «1+1». Первую серию можно будет увидеть уже 18 июня в 20:45. Следующие серии покажут 19 и 20 июня.
Американская премьера сериала вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже после выхода первой серии сеть заполнили рецензии кинокритиков, оценки звезд, лидеров мнений.
Рецензию на проект написал и украинский кинокритик Андрей Алферов, объясняя, почему зрители всего мира полюбили сериал и признали талант его продюсеров и режиссеров.
«В пятичасовом мини-сериале американского гиганта HBO и Sky Atlantic находится место и фильму-расследованию, и мелодраме об овдовевшей жене пожарного Василия Игнатенко. „Чернобыль“ — это про страх, который интимнее всего на свете. Почему зритель так полюбил сериал, забыв „Игру престолов“? Ответ лежит в плоскости эстетской: „Чернобыль“ — это художественное, эстетское произведение. И зрителя привлекает любовь к качественному продукту. „Чернобыль“ обладает невероятной изобразительной силой и темпом повествования. Мы узнаем себя, даже если никогда не были ликвидаторами, физиками-ядерщиками, генсеками, солдатами, сотрудниками станции, пожарными или врачами. Но мы чувствуем, что ровно такими же глазами смотрели бы на мир, освещенный страшным пожаром 4-го энергоблока», — написал Алферов.
Стоит отметить, что саундтрек к уже культовому сериалу «Чернобыль», который возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории, по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор «Гомон» во Львове.
Напомним, проект «Чернобыль» описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение. Съемки проекта проходили в основном в Литве, а также в кадре можно узнать улицы Киева.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью со вдовой ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмилой Игнатенко, судьба которого стала одной из главных сюжетных линий фильма.
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