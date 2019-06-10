Общество

Жара до +34 и ливни: синоптик рассказала о погоде 11 июня

Как и прогнозировалось ранее, во вторник, 11 июня, в Украине будет царить жара — температура воздуха днем составит + 30 + 34 градуса.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, чуть легче будет в западных областях, где ожидается + 27 + 31 градус. «Такие свирепые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в „сухих“ областях Украины. Будьте внимательны к себе и к окружающей среде», — предупреждает синоптик.

Наталья Диденко прогнозирует, что дожди с грозами вероятные в западных областях, в северной части страны и Винницкой области. При грозах локально ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, а также град. В то же время, по ее словам, грозовые дожди маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса.

«В Киеве вторник будет жарким, + 30 + 32 градуса, днем возможен локальный дождь с грозой. К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится», — пишет на своей страничке в социальных сетях Наталья Диденко. По предварительным прогнозам, жара чуть ослабнет к 16−17 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Одессу обрушилась непогода — из-за ливней были затоплены улицы, а местами в городе выпал град необычной формы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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