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Стреляли по людям: появилось новое видео столкновений на «Барабашово» в Харькове
В Харькове, где на рынке «Барабашово» произошла массовая драка между представителями «Национального корпуса» и сторонниками предпринимателя, ветерана АТО, один из представителей «НК» стрелял из пистолета.
Об этом сообщает администрация ТЦ «Барабашово» и публикует на своей страничке в социальных сетях еще одно видео инцидента. «Как удалось выяснить службе безопасности ТЦ „Барабашово“, мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом „Национального корпуса“ и участвовал в ряде партийных мероприятий. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что служба безопасности изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать избивших журналиста Вадима Макарюка, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
Тем временем руководство Киевского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обратилось с просьбой к свидетелям конфликта предоставить правоохранителям видео- и фотоматериалы, сделанные во время ЧП. «Просим вас сообщить об этом в Киевский отдела полиции, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Алчевских, 49. Также Вы можете позвонить по телефону (057) 700−43−04 или написать на почтовый ящик [email protected]», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у пострадавшего в результате столкновений на рынке «Барабашово» в Харькове оператора местного телеканала диагностировали инсульт, его состояние оценивается как тяжелое.
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