Ани Лорак порадовала поклонников трогательным видео с Сергеем Лазаревым и дочерью

Лучшее концертное шоу! Спасибо @muztv и @arman_dav! Спасибо лучшему режиссёру @olegbondarchuk! Спасибо всей моей команде @anilorak_team и каждому, кто принимал участие в создании #шоуДива! Спасибо моим любимым зрителям! #премиямузтв2019 #музыкаобъединяет

