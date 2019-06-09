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Шоу-бизнес

Ани Лорак порадовала поклонников трогательным видео с Сергеем Лазаревым и дочерью

8:59 9 июня 2019 382
ани лорак дочка
Инф. «ФАКТОВ»

Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками трогательным видео, где показала свою подросшую дочку Софию. Мама и дочь в вечерних черных платьях очень похожи друг на друга и демонстрируют абсолютно одинаковые эмоции в момент, когда в зале объявляют победителей премии МУЗ-ТВ 2019.

Видео было снято 7 июня в Москве. На церемонии Ани Лорак наградили премией за лучшее концертное шоу. Перед этим у певицы был длительный гастрольный тур, чтобы поклонники смогли в полной мере насладиться режиссурой и спецэффектами шоу DIVA.

На награждении МУЗ-ТВ компанию Ани Лорак и юной Софии составил Сергей Лазарев. Он также не скрывал эмоций в момент, когда объявляли победителей премии.

В свою очередь Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, одним из первых отреагировал на видео. Под постом в Instagram он оставил смайлики в виде сердца.

Напомним, ранее стало известно, что восьмилетняя София, дочь Ани Лорак, уже пробует выступать на сцене. Девочку привлекли к постановке школьного спектакля.

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