- 18:32 Расистский скандал в Украине: газета "Голос Украины" извинилась за своего журналиста и намерена его уволить
- 18:13 Во Львове на свадьбе отравились 20 человек
- 17:59 Тимошенко назвала первую пятерку списка партии "Батькивщина"
- 17:55 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 17:16 Из-за роспуска Рады: Зеленский идет в Конституционный суд
- 16:48 Скандально известного экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука неожиданно освободили из-под стражи
- 16:45 Украина – Италия: где смотреть онлайн полуфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
- 16:43 "Гражданская позиция" обнародовала свой список кандидатов и договорилась с партией Саакашвили о "ненападении"
- 16:36 Лазарев поскандалил с Лободой и обматерил ее на глазах других звезд, — СМИ
- 16:30 На полной скорости в припаркованное авто: под Одессой в «пьяном» ДТП пострадал полицейский
- 16:24 Лукашенко уволил одного из главных силовиков Беларуси
- 15:59 На Львовщине объявившие забастовку горняки перекрыли важную автотрассу
Из-за роспуска Рады: Зеленский идет в Конституционный суд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного Суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады. Об этом глава государства сказал в видеообращении обнародованном на его Facebook-странице.
«Завтра Конституционный Суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда», — отметил Зеленский.
Он заверил, что обязательно придет в суд.
«Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет», — сказал Зеленский.
По его словам, команда президента уверена в своей юридической позиции.
«Но самое главное, это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать», — утверждает глава государства.
Он добавил, что будет «чувствовать» поддержку людей.
Как писали «ФАКТЫ», 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 24 мая группа депутатов «Народного фронта» внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента о внеочередных выборах в Верховную Раду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.