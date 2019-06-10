Из-за роспуска Рады: Зеленский идет в Конституционный суд

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного Суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады. Об этом глава государства сказал в видеообращении обнародованном на его Facebook-странице.

«Завтра Конституционный Суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда», — отметил Зеленский.

Он заверил, что обязательно придет в суд.

«Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет», — сказал Зеленский.

По его словам, команда президента уверена в своей юридической позиции.

«Но самое главное, это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать», — утверждает глава государства.

Он добавил, что будет «чувствовать» поддержку людей.

Как писали «ФАКТЫ», 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 24 мая группа депутатов «Народного фронта» внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента о внеочередных выборах в Верховную Раду.

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