Перепись населения в 2020 году: украинцам подготовили цифровой сюрприз

Общество

Всеобщая перепись населения Украины, запланированная на 2020 год, может пройти с помощью смартфонов. Об этом в своей колонке для издания LIGA.net написал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«В Украине перепись населения имеет дополнительное задание — установить место проживания вынужденных переселенцев в результате аннексии Крыма и войны на Востоке. А их, по разным данным, в Украине от 1,3 до 1,7 млн человек, и они имеют право на социальную помощь и другие льготы», — пояснил первый вице-премьер.

Кроме того, по его словам, данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детских садов, школ, медучреждений.

«Если мы живем в эру смартфонов, тотальной цифровизации, облачных технологий, big data и блокчейну, нужно пользоваться инновационными возможностями. Потому что и сама перепись формирует отчетные данные исключительно в обезличенном виде, а показатели фиксируются „со слов“ граждан без документального подтверждения. Вообще, часть информации уже содержится в ряде реестров — от актов гражданского состояния до реестра избирателей. Их можно было бы синхронизировать и не ходить „по домам“», — подчеркнул Кубив.

Он также отметил, что если собрать в один все имеющиеся электронные реестры, это будет полная база персональных данных всех граждан Украины. Включая информацию об образовании, профессии, доходе, а также дате рождения/смерти, изменении семейного положения, родственных связяй, наличии детей, их количества, пола и возраста и многое другое.

Министр отметил, что в таком подходе есть много как плюсов, так и минусов.

«Поэтому мы нашли „золотую середину“, которую будем тестировать уже в декабре 2019 года. В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер. Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме мы предлагаем ответить на вопросы традиционной анкеты, которые будут иметь представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», последний раз перепись проводилась в 2001 году.

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