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Шаурма увеличивает риск атеросклероза: Супрун рассказала о вреде фастфуда
Наибольшее количество смертей в мире вызывает неполноценное питание, к которому, в частности, относится и продукция фастфуда — в том числе, картошка фри, хот-доги и шаурма, с которой недавно сфотографировался на заправке президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет руководитель Минздрава Ульяна Супрун, агитирующая украинцев питаться полноценно, например, принося с собой на работу еду, приготовленную дома. «Неполноценное питание — это не обязательно бедный рацион и недостаток калорий. Это — и чрезмерное потребление соли, сахара, переработанного мяса, а также недостаток цельнозерновых злаков и фруктов в рационе. Это также высокий уровень потребления красного мяса, сосисок, колбасы) сладких подслащенных напитков и транс-жиров (прежде всего, это маргарины в кондитерских изделиях и соусах)», — предупреждает Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уляна Супрун рассказала о пользе черешни и шелковицы. По ее словам, в шелковице, которая часто валяется просто под ногами, содержится огромное количество клетчатки.
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