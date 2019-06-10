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Не могут вывести из комы: новые данные о состоянии Бари Алибасова
Известный российский продюсер и музыкант, 72-летний Бари Алибасов уже четыре дня находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб. Медики приняли решение ввести пациента, получившего серьезные ожоги внутренних органов, в состояние медикаментозного сна. Предполагалось, что через два дня Бари Каримовоч придет в себя. Но на сегодняшний день продюсер все еще без сознания. Его состояние остается тяжелым, но представители продюсера утверждают, что его жизни уже ничего не угрожает.
Алибасов должен был пробыть в состоянии медикаментозного сна двое суток, в итоге уже идут четвертые, а врачи не могут вывести его из этого состояния. «Все, что удалось узнать у одного из медиков: вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то уже никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — сообщает Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на одного из информированных читателей.
Кроме того, появилась информация, что Алибасову поставили еще один диагноз, не связанный с отравлением. Telegram-канал 112 пишет, что у продюсера началась горячка, он бредит и на короткое время приходя в сознание, спрашивает: «Что с моим котом?».
Однако пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин опроверг все сообщения на эту тему. «Бари Каримович еще спит», — сказал Горжанкин. Он также добавил, что «информация о психическом расстройстве не соответствует действительно, но телеграм-каналы могут писать что угодно».
Ранее сын продюсера рассказал о серьезных осложнениях после отравления. Также СМИ сообщили о том, что в больнице Алибасов написал новое завещание.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?