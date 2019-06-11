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После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк показала идеальную фигуру в купальнике (фото)
После расставания с актером Брэдли Купером модель Ирина Шейк вернулась к работе. Красотка отправилась в Исландию, где приняла участие в новой фотосессии для известного бренда. В Instagram-аккаунте Ирина опубликовала фото на живописном фоне и поделилась красивыми кадрами в Stories.
Также Ирина опубликовала фото, на котором показала свою идеальную фигуру на фоне живописного пейзажа.
Поклонники пришли в восторг от ярких снимков модели и засыпали ее комплиментами.
«С Брэдли или без него, ты — наша королева», «Ты заслуживаешь лучшего», «Гага никогда не сможет конкурировать с тобой», — пишут в комментариях.
Напомним, иностранные СМИ сообщили, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений.
«44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк официально прекратили отношения и сосредоточились над тем, как разделить опеку над двухлетней дочерью Леей Де Сен», — заявил инсайдер изданию People несколько дней назад.
Инициатором разрыва стала Ирина. Она не чувствовала себя счастливой в этих отношениях в последнее время. Модель и актер много времени проводили порознь. Кроме того, возникли слухи о романе Купера и Леди Гага, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась».
Ранее Леди Гага неприлично выругалась на вопрос об отношениях с Брэдли Купером.
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