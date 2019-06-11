- 14:19 Эксперт раскритиковал перенос энергореформы на год
- 14:15 Селена Гомес удивила рискованным нарядом, который лишь чудом удерживался на ее пышной груди
- 14:12 Стало известно, как Баканов получил звание лейтенанта
- 14:03 Грозит ли Украине дефолт: мнение финансистов
- 14:01 Дети собирают автоматы: в сети показали фото очередного безумия в Донецке
- 13:51 В Индонезии произошло извержение вулкана: завораживающие фото и видео
- 13:36 Спортивная семья: Потап и Настя Каменских показали романтичное утро
- 13:34 Украина – Италия: где смотреть онлайн полуфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
- 13:31 Нарушил закон: в Украину не пустили гитариста российской рок-группы
- 13:15 Зеленский отменил еще два указа Порошенко
- 13:01 Под Одессой рецидивист изнасиловал беременную
- 13:00 Пошел против устава? Филарет созвал поместный собор
Стало известно, как Баканов получил звание лейтенанта
Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил воинское звание лейтенанта одновременно с принятием его на службу в СБУ.
Как сообщает «Украинская правда», звание Баканову присвоил подавший в отставку с поста главы СБУ Василий Грицак, чье увольнение не поддержала Верховная Рада.
В ответе на запрос журналистов в СБУ сообщили, что в соответствии с предоставленным военным билетом, Иван Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса. «В соответствии с пп „в“ п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ, воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иван Баканов окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95». С декабря 2017 года руководил партией «Слуга народа».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.