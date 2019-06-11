Стало известно, как Баканов получил звание лейтенанта

Украина

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил воинское звание лейтенанта одновременно с принятием его на службу в СБУ.

Как сообщает «Украинская правда», звание Баканову присвоил подавший в отставку с поста главы СБУ Василий Грицак, чье увольнение не поддержала Верховная Рада.

В ответе на запрос журналистов в СБУ сообщили, что в соответствии с предоставленным военным билетом, Иван Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса. «В соответствии с пп „в“ п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ, воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иван Баканов окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95». С декабря 2017 года руководил партией «Слуга народа».

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