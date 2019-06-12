ЕСПЧ постановил срочно перевести активиста Бекирова в больницу

Украина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник, 11 июня, решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, постановив поместить его немедленно в больницу. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

В частности, согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Эдему Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев назвал решение Европейского суда «неожиданным, но безусловно правильным».

«Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету», — прокомментировал адвокат.

Ранее правозащитник посетил Бекирова в СИЗО и сообщил после, что у его подзащитного критически ухудшилось здоровье. У заключенного боли в сердце, головные боли, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокое давление и высокий уровень сахара в крови. Также недавно у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Напомним, что Бекирова обвиняют в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. 14 мая его вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», судья подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя Антон Цикуренко продлил на два месяца срок содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

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