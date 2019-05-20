Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском

Украина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском после его инаугурационной речи в Верховной Раде. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Своей задачей он назвал „возвращение Донбасса и Крыма“. Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России», — утверждает он.

Кадыров сетует, что «скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства».

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!», — заявил президент Чечни.

По его словам, «Россия относится к речам Киева о Крыме, как в детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают».

Также Кадыров пишет, что «если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ». При этом он заверяет, что Россия не сделает этого: «Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!».

Напомним, что Рамзан Кадыров поздравил Владимира Зеленского с избранием новым президентом Украины. Также он высказал надежду на «единение украинского и российского народов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США поблагодарил президента Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Также он призвал Вашингтон усилить санкции против России.

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