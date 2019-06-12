Полиция не сочла преступлением разгром вагона "Укрзалізниці" фанатами "Карпат"

Украина

После того, как в «Укрзалізниці» пожаловались на разгром вагонов поезда № 120 сообщением «Львов — Запорожье» болельщиками футбольного клуба «Карпаты», в полиции заявили об отсутствии состава преступлений в действиях пассажиров.

Об этом сообщает «Левый берег», ссылаясь на документ, полученный железнодорожным перевозчиком. Напомним, что о ЧП сообщили еще 6 апреля. Тогда речь шла о разбитых окнах в вагонах и тамбурах, а также выброшенных из поезда постельных комплектах, матрасах и огнетушителях. В полиции заявили, что несколько раз приезжали по вызову бригады поезда, но на месте никаких признаков нарушения общественного порядка правоохранители не обнаружили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом хулиганы забросали камнями поезд сообщением «Львов — Киев», разбив лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло пассажирского вагона.

А на железнодорожной станции «Гановка» (Полтавская область) камень, брошенный в окно поезда «Харьков — Херсон», едва не попал в голову одной из пассажирок.



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