Мы идем на выборы, чтобы не допустить российского реванша, — Петр Порошенко

Политика

«Мы идем на парламентские выборы, чтобы никто не развернул страну обратно в сторону России. Чтобы никто не остановил ее на полпути в Евросоюз и НАТО. Идем не за должностями, а чтобы отстаивать нашу стратегию и принципы, обеспечивающие вступление Украины в ЕС и НАТО. Чтобы соответствующую норму Конституции не похоронили», — об этом заявил глава партии «Европейская солидарность» («ЕС») Петр Порошенко на недавнем форуме политсилы, в ходе которого был утвержден список кандидатов в народные депутаты от «ЕС». Представляя на съезде своих соратников, Порошенко констатировал: «Только эта команда способна обеспечить движение государства в Европейский Союз и НАТО».

«Кто-то назначает на должности кадры из „95-го квартала“, а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду»

«По результатам президентских выборов мы услышали запрос общества на очищение и обновление всего политического класса, — сказал на съезде пятый президент Украины. — Поэтому значительная часть наших кандидатов делает лишь первый шаг в политике». При этом Порошенко уточнил: «Кто-то назначает на должности кадры из „95-го квартала“, а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду. Каждый из наших кандидатов — звезда в своей области, а вместе они должны сформировать звездную команду, которая обеспечит Украине достойное место под звездами европейского флага».

«Мы сделаем все, чтобы после выборов в Верховную Раду Украина получила пять лет развития, а не потрясений. Не все зависит от нас, но за нами дело не станет», — пообещал Петр Порошенко, который возглавил избирательный список «Европейской солидарности» на выборах в парламент. Вместе с ним разделить ответственность за реализацию амбициозных целей приняли решение действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Герой Украины, легендарный командир 95-й бригады, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский, украинская певица и телеведущая, кандидат политических наук, волонтер София Федина.

В десятке кандидатов в парламентарии от «ЕС» также украинский правозащитник и политик, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах Мустафа Джамилев, легендарный командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, бывший глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз, а также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Защита страны — это не только линия фронта. Она проходит через залы Верховной Рады, судебных заседаний, через ток-шоу и завершается за столом переговоров»

«Мы все понимаем, каким может быть следующий парламент, какой там мощной может быть «пятая колонна», — сказала в своем выступлении на съезде Ирина Геращенко, добавив: «Да, в Верховную Раду могут быть избраны много хороших, с приличным образованием, людей. Но в действующем парламенте мы порой видим, что человек без принципов и силы воли может очень легко сломаться… Я искренне желаю, чтобы наша команда не сломалась и мы выдержали этот бой». Ирина Геращенко напомнила, что с момента Революции достоинства прошло пять лет. «Но мы не имеем права забывать о главном — о достоинстве. Человеческом, политическом, профессиональном, идеологическом достоинстве», — сказала первый вице-спикер и третий номер в избирательном списке «Европейской солидарности», подчеркнув: «Я счастлива, что здесь собрались те, кого объединяет достоинство, опыт и желание работать вместе над высокой целью — над членством Украины в ЕС и НАТО».

Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский, который баллотируется в парламент под четвертым номером избирательного списка «Европейской солидарности», так объяснил свой выбор: «Весной для кого-то уже очень далекого 2014 года мы все сделали выбор. Мы четко осознали — наше место только в семье европейских народов, и мы будем в этой семье, несмотря на определенные проблемы, которые там существуют. Мы четко осознали, что наше место только в одном строю с вооруженными силами и армиями ведущих стран мира, я имею в виду Североатлантический альянс».

При этом генерал подчеркнул: «К сожалению, цена, которую заплатила наша страна с 2014 года за все стремления, достижения и даже за просчеты, очень высокая. Мы уже заплатили жизнью и здоровьем тысяч лучших сыновей и дочерей Украины. И позволить в угоду чьим-то политическим амбициям или очередным веяниям изменить курс — это значит прежде всего предать их память. Уверен, что „Европейская солидарность“ не позволит никому это сделать, поэтому я здесь». Забродский также заявил: «Защита страны — это не только линия фронта на передовой. Она проходит через залы Верховной Рады, судебных заседаний, через ток-шоу, информационные центры и завершается за столом переговоров, возможно, в Брюсселе, возможно, в Париже, а возможно, и в Минске. Но она, защита, есть».

«Каждый из наших кандидатов — звезда в своей области, а вместе они должны сформировать звездную команду, которая обеспечит Украине достойное место под звездами европейского флага», — сказал Петр Порошенко о первой десятке кандидатов от «Европейской солидарности»

Медик-доброволец, командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич призвала соратников по команде «Европейской солидарности» не допустить российского реванша. «Реванш заключается не только в войне или антиукраинских законах, он может быть даже в дискриминации — инвалидов, ветеранов, женщин», — объяснила Яна Зинкевич. По ее словам, люди с инвалидностью должны иметь доступ ко всем местам наравне с другими членами общества. «Верховная Рада — не инклюзивное место, даже там есть лестница. Или дискриминация женщин… Мы никогда не согласимся на второстепенную роль ни в жизни, ни на войне, ни в парламенте. Я буду бороться за равные возможности», — заявила Яна Зинкевич, напомнив: «Украинцы выбирают не парламент, а выбирают свою жизнь, возможности, свою мечту».

«Армия готова отразить удар российского агрессора, однако военные не готовы к коварному удару в спину»

«За последние пять лет было многое сделано, — напомнил в своем выступлении на съезде духовный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. — Мы имеем одну из самых сильных в Европе армий. Нам удалось не только остановить врага, но и частично освободить территории. Мы внесли изменения в Конституцию, которые сделали неизменным курс Украины в ЕС и НАТО. Впервые за несколько столетий нам удалось добиться независимости Украинской православной церкви. Это огромный плюс для укрепления украинской безопасности и независимости. Но для того, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны, очень важно, чтобы законодательная ветвь власти была представлена ответственными политическими силами. И ответственной я считаю «Европейскую солидарность».

В свою очередь, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Ахтем Чийгоз в своем выступлении на съезде выразил надежду, что «настоящие патриоты не допустят победы так называемой пятой колонны в Украине и не поверят лживым обещаниям политических популистов». «Я сегодня здесь, потому что сотни тысяч моих соотечественников верят в Украину и продолжают борьбу. Уверен, что именно Порошенко освободит оккупированный Крым от войск Путина и Украина снова станет соборным и неделимым государством», — сказал Чийгоз.

О борьбе за Украину говорил и ветеран АТО, общественный активист, блогер Алексей Петров, который также идет на парламентские выборы по списку партии «Европейская солидарность».

«Я как человек, прошедший войну, все чаще смотрю на свой боевой рюкзак, постоянно туда что-то докупаю и доукомплектовываю, — признался Петров в эфире программы „Свобода слова“ на канале ICTV. — Сердцем чувствую, что война переместилась вглубь страны. Хорошо, что „красная линия“, где стоят наши защитники, еще на месте. Учитывая новые тезисы, которые стали звучать все чаще, в частности, о переговорах с Кремлем, о запрете украинской армии стрелять противникам в ответ, о невозможности защищать свою землю, я прекрасно понимаю, что мы стоим на пороге большой опасности».

По словам ветерана АТО, за последние пять лет армия сделала даже не шаг, а качественный скачок вперед. «Мы начинали войну в железных касках 1941 года, с биноклями того же 41-го. Беспилотники или тепловизоры — все это было из фантастических фильмов. Сейчас в армии есть турецкие ударные беспилотники, современные комплексы связи и разведки и другое оснащение», — сказал Алексей Петров, подчеркнув, что армия готова отразить удар российского агрессора, однако военные не готовы к коварному удару в спину. «Если я стану народным депутатом, то продолжу свою личную борьбу за Украину, сделаю все возможное, чтобы не дать ударить в спину своим боевым собратьям, которые находятся на фронте и ежедневно защищают покой и мирное небо над головами миллионов украинцев», — заявил Петров.

Фото Михаила ПАЛИНЧАКА

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