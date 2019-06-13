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Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: стрелку избрали меру пресечения (фото)
В Харькове суд отправил под круглосуточный домашний арест местного жителя, который стрелял во время конфликта между «Нацдружинами» и группой поддержки местного предпринимателя — ветерана АТО на рынке «Барабашово». Ранее 26-летнему харьковчанину объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ряду статей, в частности, об угрозе и насилии в отношении журналиста.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, подозреваемый отправлен под арест до 10 августа, также его обязали носить электронный браслет.
А журналистка Ольга Калениченко рассказала, что подозреваемый Сергей Козлюк пожаловался на «пытки» из-за лишения его сна.
Больше подробностей добавил советник главы Харьковской ОГА Павел Федосенко, сообщивший, что во время суда подозреваемый заявил: мол, он не бежал за оператором Вадимом Макарюком, который после беспорядков на рынке попал в реанимацию и находится в тяжелом положении, а убегал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оператора 24 канала Вадима Макарюка, попавшего в реанимацию после столкновений в Харькове на «Барабашово» в крайне тяжелом состоянии, перевели в седьмую городскую больницу.
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