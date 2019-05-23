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У каждого свои интересы: Кошевой рассказал о наркотиках в «Квартале 95»
Шоумен Евгений Кошевой из «квартальной» команды президента Украины Владимира Зеленского заявил, что наркотики в их компании — «личное дело каждого». Так он ответил на вопрос журналиста, который напомнил об инициативе Зеленского, предложившего перед вторым туром голосования на президентских выборах сдать анализы, но сделавшего это в частной клинике своего знакомого.
Об этом он рассказал в интервью «Новинам України». «Это — личное дело каждого. Я считаю, что это личная жизнь каждого. Мы не собираемся за круглым столом и не „долбим“ трубку мира. У каждого есть свои интересы. Кто-то хочет, а кто-то — нет. Тем более, приняли такой суперский закон сейчас. Его очень нужно было принять. Вместо инаугурации они принимали этот закон. Но ничего страшного. Сами и получили по голове», — сказал Кошевой.
Напомним, законопроект о медицинском каннабисе, который может помочь как минимум двум миллионам человек, страдающим хроническими болями, в частности, онкобольным, прошел стадию комитетских слушаний. Комитет по правам человека единогласно поддержал проект об использовании каннабиса в медицинских целях. Однако Верховная Рада его еще не рассматривала.
На видео — с 03:57
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после сдачи анализов в частной медклинике Владимир Зеленский сначала выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля.
Также он не стал повторно сдавать анализы прибывшим в Украину экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).
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