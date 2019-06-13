Бывшие влюбленные, американский солдат и француженка, встретились 75 лет спустя: эмоциональное видео

Мир

Во Франции произошла трогательная встреча бывших влюбленных — 97-летнего американца Кейт Ти Роббинса, ветерана второй мировой войны, и 92-летней француженки Жанин Пирсон.

Они встретились и полюбили друг друга в 1944 году, когда Роббинс был на постое в деревне, где жила 18-летняя Жаннин (носившая в девичестве фамилию Ганайе). Молодые люди уже планировали совместное будущее. Но потом американца срочно перебросили на Восточный фронт, и они потеряли друг друга из вида. Жаннин начала учить английский язык в надежде, что возлюбленный вернется за ней, как обещал. Но судьба распорядилась иначе. Роббинс вернулся в США. Там он позже встретил свою будущею жену Лиллиан, с которой прожил 70 лет. Жаннин тоже нашла новую любовь. Она вышла замуж в 1949 году и родила в браке пятерых детей. Однако американец и француженка все эти годы не забывали друг друга. Роббинс до сих пор хранит старую фотографию Жаннин.

Бывший солдат вернулся во Францию на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии. И решил разыскать свою французскую возлюбленную, хотя не надеялся на то, что она до сих пор жива. Представители прессы помогли ему найти Жаннин в местном доме престарелых.

Произошло эмоциональное воссоединение бывших возлюбленных. Глядя друг на друга с нежностью и восторгом, пара обнялась и поцеловалась. «Я всегда любил тебя. Ты никогда не покидала моего сердца», — сказал ветеран.

Как сообщает телеканал France 2, американец и француженка, которые оба уже овдовели, намерены продолжать общаться и встретиться снова в самое ближайшее время.

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