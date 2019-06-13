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После отравления жидкостью для очистки труб Бари Алибасов все еще находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве. После четырех суток медикаментозного сна он пришел в себя, но ничего не помнит и никого не узнает. Говорят, ему колют очень сильные седативные препараты. Возле Бари Каримовича находится его сын. Алибасов-младший публикует в сети шокирующие фото и видео беспомощного отца.

Подруга продюсера, светская львица Елена Ленина осудила такие действия сына Алибасова. Она считает, что он пиарится на сложившейся ситуации, извлекая для себя максимальную выгоду.

«Фото Бари, прикованного к больничной койке, шокировали всех. Якобы он впадает в буйство. Медсестры намекают, что это все из-за седативных препаратов, которые ему колют. И в результате он перестает узнавать собственную жену. А жене Лидии Федосеевой-Шукшиной не здоровится, она не может каждый день ездить в больницу. Поэтому наведывается сын и не гнушается делать селфи из больницы», — говорит Ленина в интервью «Комсомольской правде».

Она считает, что родственники рано принялись делить наследство, и рано сын Бари рассчитывает на недвижимость.

«Он даже не догадывается, что на квартиру, которую он уже считает своей, будет претендовать еще один, тоже, кстати, незаконорожденный ребенок — дочь Вера из Киева, которую родила Алибасову Светлана Боховчук. Та, которой он даже посвятил песню „Мой мотоцикл“. Говорят, долгов у Алибасова-младшего много, ведь сам он нигде не работает», — откровенничала Ленина.

Она также рассказала и о скандале в группе «На-На», ветеранам которой якобы по новому завещанию перешли авторские права.

«Там, говорят, перессорились солисты, унаследовавшие группу, и даже на эфиры больше не ходят вместе. Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть», — опасается подруга Алибасова.

Историю с пропажей кота она называет чистой выдумкой и пиаром. Ленина предположила, что, когда Бари Алибасов выйдет из больницы и сможет говорить, он всех шокирует.

Продюсер все еще находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, есть риск внутреннего кровотечения.

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