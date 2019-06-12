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Бари Алибасов лишился близкого друга (фото)
Пока медики спасают жизнь российскому продюсеру Бари Алибасову, который оказался в реанимации НИИ Склифосовского, исчез его домашний любимец. Близкие не смогли уследить за его котом Чучей. Он незаметно сбежал из квартиры продюсера. Он был очень привязан с своему сфинксу, часто брал его на светские мероприятия и называл его своим талисманом.
Оказалось, что Чуча сбежал, когда в дом к звезде приехали журналисты, было много людей, все двери были открыты. Никто и не заметил, как кот исчез.
«Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал», — рассказали представители Бари Алибасова.
Сейчас Чучу ищут все родные и близкие, дали объявление на сайте группы «На-На» и даже обещают вознаграждение за информацию и возвращение любимца Алибасова.
«Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он породистый. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы „На-На“ на праздник гарантирую», — пообещал пиар-менеджер Вадим Горжанкин.
Напомним, Бари Алибасов неделю назад случайно выпил жидкость для очистки труб. В результате он получил тяжелый химический ожег, был поврежден пищевод и желудок. Четверо суток он провел в медикаментозном сне. Продюсер уже пришел в себя и первым делом интересовался, где его кот.
Продюсер все еще находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, есть риск внутреннего кровотечения.
«Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром — 36,8», — рассказал доктор.
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