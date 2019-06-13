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Скоро отменят распад СССР: в сети активно шутят про решения Барышевского суда
Социальные сети бурно отреагировали на достаточно неоднозначные решения Барышевского суда Киевской области, одно из которых касается приостановления действия лицензии лоукостера SkyUp Airlines, а второе — о запрете первому зампредседателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности.
В социальных сетях предположили, какие еще странные и неожиданные решения может принять эта судебная инстанция.
Шутки шутками, но министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решения Барышевского суда по луокостеру (по его словам, это не было в компетенции суда), написал на своей страничке в Facebook: «Ревизия реформ началась».
Тем временем по сети активно стало гулять фото Барышевского суда, выносящего судьбоносные решения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Рожкова, комментируя ситуацию с попыткой экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского через суд отменить национализацию финучреждения, заявила, что если это удастся, то в НБУ могут пойти на вариант с повторной национализацией системного банка.
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