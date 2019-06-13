Политика

Ветеран Афганской войны, легендарный комбат Сергей Плахотник, который возглавляет 3-й батальон 93 бригады «Холодный Яр» считает, что война на Донбассе должна завершится политическим путем. Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что для более эффективного решения окончания военных действий на Востоке Украины, нужно вводить в процесс миротворцев.

«Только за счет наступательных активных боевых действий, видимо, территории уже вернуть не получится. Даже если бы мы собрались, спланировали, привлекли все силы, средства, опыт, нам просто не позволят дать ход боевым действиям», — считает Плахотник, отмечая, что «в душе он хотел бы пройти торжественным маршем по Красной площади».

По словам военного, нельзя сбрасывать со счетов и силовую составляющую, без которой Украина не сможет быть успешной.

«Мы все равно должны давить за счет наших активных боевых действий. И благодаря им создать для политиков такие условия, чтобы им легче было принудить агрессора к капитуляции. И этим восстановить нашу территориальную целостность, заставить компенсировать убытки», — отмечает Плахотник.

Напомним, бывший начальник Генерального штаба — экс-главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко заявил, что по всей границе с Украиной Россия нарастила мощную военную группировку, которая готова к масштабному вторжению. Поэтому на сегодняшний день угроза большой войны с оккупантами все еще сохраняется.

Между тем, по мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, серьезного нового витка войны России с Украиной не будет. Но ситуация с Донбассом будет оставаться и дальше в подвешенном состоянии. На возврат оккупированных территорий российским президентом Путиным украинцам следует рассчитывать только после серьезного повышения уровня жизни в Украине.

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