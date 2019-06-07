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Отказ стрелять — бессмысленный шаг: Зеленскому подсказали, как закончить войну на Донбассе
Военный эксперт Олег Жданов, комментируя «ФАКТАМ» итоги встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня, на которой прозвучало предложение украинской стороны о прекращении стрельбы, заявил, что нельзя добиться перемирия, отказавшись стрелять.
Эксперт утверждает, что очередное перемирие ничего не решит.
«При Порошенко много раз объявляли перемирие, но что нам это дало? Каждый год мы теряли до пятисот украинских бойцов. Это же целый батальон. То есть я хочу сказать, что это бессмысленный шаг», — утверждает Жданов.
Он считает, что нужно вводить в процесс третью, незаангажированную сторону — например, миротворцев.
Жданов отметил, что боевики, словно в насмешку, услышав о перемирии, устроили очередной обстрел. Погибли украинские военные.
Напомним, за последние два дня на Донбассе погибло трое украинских военных, многие были ранены.
Ранее спикер парламента Андрей Парубий сказал, что одностороннее прекращение огня — это не путь к миру. Пятый президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что отмена экономической блокады и запрет стрелять в ответ равносильны вставанию на колени.
Экс-президент Украины Леонид Кучма объяснил, что подразумевалось под инициативой запрета на ответный огонь в зоне проведения ООС.
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