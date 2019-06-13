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Прорыв ВСУ на Донбассе: стало известно о панике в рядах боевиков
Улучшение позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вызывает панику у российских оккупантов. Об этом сообщил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, комментируя новость о взятии новых территорий в Марьинке.
«Они паникуют. Достаточно почитать форумы, обращения разного казачества. Эта паника доходит и до РФ. Посмотрите на заявления Гиркина и других людей, которые участвовали в оккупации Украины. Конечно, они паникуют. Они понимают, что Украина наращивает свои возможности», — рассказал волонтер, сообщает Обозреватель.
По его словам, последние два года Украина планомерно и постепенно, каждый месяц-другой, улучшает свои тактические позиции.
«Мы не нарушаем Минских договоренностей. А просто занимаем более удобные позиции согласно оперативной обстановке, которая постоянно меняется», — объяснил Гай.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские военные показали видео точного удара по блиндажу оккупантов на передовой на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое боевиков, а еще двое получили ранения.
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