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Украина

«Третья сила» работает: в сети появилось видео мощного удара по блиндажу боевиков на Донбассе

20:58 12 июня 2019 578
Видео с боевого дрона
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военные показали видео точного удара по блиндажу оккупантов на передовой на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое боевиков, а еще двое получили ранения. Мотивирующий ролик опубликовал в сети Александр Гром, написав, что сделал это в ответ на «реваншистсие лозунги о немедленной капитуляции перед балалайными войсками».

Тем временем украинские воины на Донбассе взяли под контроль бывшую серую зону в Марьинке, продвинувшись еще ближе к Донецку.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов, комментируя «ФАКТАМ» итоги встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня, на которой прозвучало предложение украинской стороны о прекращении стрельбы, заявил, что нельзя добиться перемирия, отказавшись стрелять.

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