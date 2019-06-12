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«Третья сила» работает: в сети появилось видео мощного удара по блиндажу боевиков на Донбассе
Украинские военные показали видео точного удара по блиндажу оккупантов на передовой на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое боевиков, а еще двое получили ранения. Мотивирующий ролик опубликовал в сети Александр Гром, написав, что сделал это в ответ на «реваншистсие лозунги о немедленной капитуляции перед балалайными войсками».
Тем временем украинские воины на Донбассе взяли под контроль бывшую серую зону в Марьинке, продвинувшись еще ближе к Донецку.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов, комментируя «ФАКТАМ» итоги встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня, на которой прозвучало предложение украинской стороны о прекращении стрельбы, заявил, что нельзя добиться перемирия, отказавшись стрелять.
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