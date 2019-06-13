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Трамп стал посмешищем в соцсетях, назвав Чарльза «принцем китов» вместо принца Уэльского (фото)

19:24 13 июня 2019 274
Рисунок кита в короне и в карете
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президента США высмеяли в соцсетях из-за допущенной им нелепой орфографической ошибки. В своем сообщении в Twitter Дональд Трамп неправильно указал титул британского принца Чарльза, назвав его не принцем Уэльским (Prince of Wales), а «принцем китов» (Prince of Whales) — что по-английски звучит одинаково, но пишется по-разному.

Пользователи сети тут же разразились целым рядом мемов, карикатур и язвительных замечаний.

Некоторые отметили, что президент США и королеву Елизавету в этом же посте неправильно назвал королевой Англии — в то время, как она монарх Великобритании.

С Елизаветой II, принцем Чарльзом и другими членами королевской семьи Трамп, как писали «ФАКТЫ», встречался во время своего недавнего официального визита в Великобританию.

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