«Любовницу» принца Уильяма больше не принимает светское общество и ее брак трещит по швам (фото)

Мир

У предполагаемой «любовницы» принца Гарри Роуз Ханбери начался очень нелегкий период в жизни. Еще в марте сообщалось, что Кейт Миддлтон серьезно рассорилась с 35-летней Роуз, которая прежде была одной из ее лучших подруг, проживая вместе со своим мужем маркизом Чамли Дэвидом Роксэведжем по соседству с загородным имением принца Уильяма и его жены в графстве Норфолк. Обычно спокойная и неконфликтная Кейт потребовала от мужа, чтобы Роуз была выведена из внутреннего круга их близких друзей. Поначалу причины этого были туманны. Потом стало известно, что до Кейт дошли слухи о том, что муж изменяет ей с Роуз — хотя Уильяму удалось в итоге убедить ее, что это не так.

Как пишет газета The Sun, после того, как пошли слухи об измене, привычный мир модели и аристократки Роуз Ханбери начал рушиться. Светское общество отказывается ее принимать, так как его члены фактически оказались перед необходимостью делать выбор — общаться с маркизой Чамли или же с герцогиней Кембриджской — супругой будущего короля Великобритании.

Брак 35-летней Роуз и 48-летнего Дэвида также трещит по всем швам. 4 июня супруги присутствовали на банкете в Букинемском дворце в честь визита Дональда Трампа. Маркиз является лордом великим камергером и играет большую церемониальную роль при дворе. Поэтому, к неудовольствию Кейт, обойти маркиза и маркизу Чамли приглашением было никак нельзя. Однако, было подмечено, что на руке Ханбери не было обручального кольца, что вызвало слухи о разладе в ее семье.

Брат опальной маркизы, после того, как подвыпил в частном клубе, признался друзьям, что его сестра в курсе того, что говорят о ней и Уильяме. Он также подтвердил, что ее отношения с мужем ухудшились. «Он намного старше, и у них разные интересы… Она хорошенькая девушка, а Дэвид часто бывает в отъезде по делам — в Париже или в Лондоне», — рассказал подвыпивший молодой человек. У Роуз и Дэвида имеется трое детей — десятилетние мальчик-близнецы и трехлетняя дочь.

Одна из подруг маркизы призналась, что Роуз тяжело переносит «немилость», в которую она впала. «Это очень, очень трудные времена для нее… Она знает, что стала предметом сплетен просто потому, что случайно завязала близкую дружбу с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Это вышло из-под контроля и теперь причиняет боль. Судя по всему, все началось после того, как она пару раз поужинала с Уильямом в Норфолке, когда Кейт не было дома… Но нельзя сказать, что они встречались за спиной у Кейт. Она, конечно, об этом знала. И была благодарна, что ее подруга и соседка Роуз развлекает Уильяма — как платонический друг», — сказала приятельница Ханбери.

Между тем издание US Magazine утверждает, что Уильям и Кейт благополучно преодолели затруднительный период своего брака. «Кейт находит слухи неприятными. И ей претит мысль о том, что однажды их дети прочитают об этом в интернете», — говорит источник издания. Тем не менее в какой-то мере вся эта ситуация обернулась во благо. «Это заставило Кейт и Уильяма сесть и проанализировать свои отношения… Она решили оставить все позади и проделали отличную работу по восстановлению своего брака. Это вполне в порядке вещей — некоторые проблемы в течение семейной жизни, особенно, когда она длится уже восемь лет. И Кейт с Уильямом — не исключение. Их все еще связывают сильные чувства. Несмотря на взлеты и падения, они нежно любят друг друга, и их дети — самое важное в их жизни», — пишет издание.

Роуз с мужем Дэвидом

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