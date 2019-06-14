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- 07:51 Принц Чарльз и Камилла примерили маски пантер на балу-маскараде
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Принц Чарльз и Камилла примерили маски пантер на балу-маскараде (фото)
Принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, устроили благотворительный бал-маскарад в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус. Их Высочества оба являются президентами фонда Elephant Family («Семья слонов»), которые работает над спасением вымирающего вида азиатского слона. Основателем фонда является брат Камиллы — Марк Шанд.
Гости, в числе которых были актеры, модели, дизайнеры, должны были приходить в масках животных. Сами Чарльз и Камилла примерили черные сверкающие маски пантер. 71-летняя герцогиня выглядела очень эффектно в наряде своего «фирменного» стиля — свободной белой тунике и брюках с широкими штанинами.
Между тем многие в шутку отметили, что Чарльз неправильно подобрал себе маску, и что ему следовало бы нарядиться китом. Накануне президент США Дональд Трамп насмешил соцсети, назвав Чарльза по ошибке не «принцем Уэльским», а «принцем китов», вызвав целый шквал карикатур.
Фото Getty
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