Под Одессой бешеная кошка покусала двоих человек

Происшествия

В Белгороде-Днестровском, на юге Одесской области, бешеная кошка покусала двоих человек. Об этом стало известно в четверг, 14 июня, во время заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при горсовете.

«В городскую больницу обратились два человека с укусами и царапинами кошки, относительно которой получено лабораторное подтверждение инфицирования бешенством. Сейчас эти жители города получают необходимое лечение», — сообщили в горсовете.

По информации главного врача Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы Игоря Десятникова, медучреждение на сегодняшний день обеспечено 6 комплектами вакцин от бешенства. В случае необходимости запасы будут пополняться.

В ходе заседания начальник районного управления Госпотребслужбы Петр Семкин, сообщил о том, что ситуация в настоящее время характеризуется как сложная. В частности, в курортном поселке Затока указанного района обнаружена инфицированная бешенством бродячая кошка. В Затоке пострадавших от контакта с больным животным нет.

Семкин напомнил, что бешенство — очень опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и людей.

«Характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально. Основным источником инфекции являются больные бешенством дикие животные, главным образом лисы», — сказал он.

Сегодня же районная комиссия утвердила план мероприятий, направленных на ликвидацию очага заболеваемости животных бешенством. Среди них — проведение эпизоотического обследования территории, отлов бродячих животных, прививки кошек и собак против бешенства, запрет промышленного отстрела диких животных, постоянный ветеринарный надзор за животными, запрет на проведение выставок собак и тому подобное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесский курорт Затока закрыли на два месяца из-за бешеной кошки.

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